VIDEO | “Todo el campo podría ser declarado humedal, porque es todo húmedo”: Dichos de Kast sobre humedales sacan ronchas

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Por: Catalina Martínez

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Durante su paso por la Región de Aysén, el presidente José Antonio Kast emitió una particular reflexión —que dejó mucho de qué hablar en redes sociales— respecto a cómo se podría definir —o incluso cuestionar— la existencia de un humedal

En el marco de la jornada “Presidente Presente”, el jefe de Estado sostuvo en Coyhaique un encuentro con representantes locales y líderes comunitarios, instancia en la que se abordaron diversos temas.

La conversación también derivó en el debate generado por el titular de Vivienda, Iván Poduje, a raíz de las normas que restringen la edificación en zonas protegidas. El tema tomó relevancia luego de las dificultades surgidas en Valdivia, donde las regulaciones han frenado distintos proyectos.

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Frente a este escenario, José Antonio Kast planteó la necesidad de revisar la Ley de Humedales, recordando que se trata de una legislación impulsada durante la administración de Sebastián Piñera y que obtuvo un amplio respaldo parlamentario.

Al respecto, manifestó: “Por qué no analizar la ley y ver si va a frenar el desarrollo en todas partes o no. Porque hoy día, como dije ayer, un tranque de regadío puede terminar siendo declarado humedal”.

Una particular reflexión 

“Un agricultor en Atacama hace un tranque, llega el agua y llega una colonia de pirigüines, o de ranitas, y después tenemos que cuidar la vida de esos pirigüines en ese tranque, que no era humedal”, intentó ejemplificar Kast. 

Incluso, el presidente fue más allá y dejó una peculiar advertencia sobre como un terreno puede —a su juicio— convertirse en humedal: “Mi padre tenía un campo en Puerto Varas. Todo el campo podría ser declarado humedal, porque es todo húmedo”, sentenció.

Al final, aseguró haber visto un terreno “enorme” en Valdivia que “no tenía ninguna diferencia con el campo que estaba a la derecha y el que estaba a la izquierda. Y en la mitad un campo declarado humedal. Es bueno que se discuta si ese campo es humedal o no”.

Para sorpresa de nadie, las polémicas declaraciones del jefe de Estado levantaron una ola de críticas entre los usuarios: "Prometo no volver a burlarme nunca mas de la elección de un país en el futuro", "un mundo paralelo", "No sé en qué colegio estudió pero le faltaron clases de geografía y educación ambiental", "Sentido común le pone", "De los creadores que el agua se pierde en el mar…" y "No sé sabe ni el ciclo del agua esta plasta de mierda y va entender la importancia de los humedales".

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