¿Planeas salir este 1 de mayo? Esta es la guía completa de lo que abrirá y lo que no durante el Día del Trabajador

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Por: Catalina Martínez

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Cada 1 de mayo se recuerda en Chile el Día Internacional del Trabajador, fecha que corresponde a un feriado irrenunciable. Por lo mismo, ese día se paraliza la mayoría de las actividades comerciales, junto con el cierre de oficinas públicas y entidades bancarias en todo el territorio.

Al tratarse de una jornada con descanso obligatorio para el sector, el personal del comercio no puede ser convocado a trabajar. Como resultado, tanto los centros comerciales como las grandes cadenas del retail mantendrán sus puertas cerradas durante ese día.

Cabe recordar, que el resguardo de este feriado comienza la noche del jueves 30, a partir de las 21:00 horas, y se mantiene vigente hasta las 06:00 de la mañana del sábado 2 de mayo

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¿Qué puedo encontrar abierto durante el Día del Trabajador? 

Pese al carácter obligatorio del feriado, la normativa contempla excepciones que permiten el funcionamiento de ciertos servicios. Entre ellos se encuentran locales gastronómicos como restaurantes y clubes, espacios de entretención —incluyendo cines, pubs, discotecas y recintos de espectáculos—, además de comercios ubicados en aeropuertos. También pueden operar los casinos y centros de apuestas autorizados, las estaciones de servicio con sus tiendas asociadas, y las farmacias de turno o de urgencia.

Durante ese día, los locales farmacéuticos ubicados en centros comerciales no abrirán sus puertas. Pese a ello, la disponibilidad de medicamentos está cubierta gracias a dos mecanismos establecidos para garantizar su acceso. Por una parte, funcionan las farmacias de urgencia, que atienden de manera continua durante todo el día.

A ello se suman las farmacias de turno, designadas por la Seremi de Salud en cada región para operar en jornadas festivas y asegurar la atención al público. Para ubicar estos puntos de atención pueden revisar una plataforma habilitada especialmente para consultar los locales disponibles. 

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