¡SE PAUSA EL CAMPEONATO! La programación de la Copa de La Liga para este fin de semana

Por: Gonzalo Zamora

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El Campeonato Nacional ya llegó hasta la fecha 11, donde el torneo está bastante peleado en todos los lugares de la tabla de posicones. Para tener una idea de esto, entre el primer y el noveno lugar sólo hay seis puntos de diferencia.

El actual puntero del Campeonato Nacional es el sorprendente Deportes Limache, quienes si bien tienen los mismo puntos que Colo Colo, tienen una mejor diferencia de goles, pero no hay que olvidar que el cuadro albo tiene un partido pendiente ante Coquimbo Unido.

Sumado a este entretenido Campeonato Nacional, los equipos chilenos que nos están representando en las copas internacionales lo están haciendo muy bien, sobre todo en el ámbito de visitante consiguiendo puntos históricos.

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Este fin de semana, el Campeonato Nacional se detiene para darle paso a la Copa de La Liga, el nuevo torneo que debuta esta temporada en el fúbol chileno y que ingresa en su fecha 4 de la fase de grupos, donde sólo los primeros dos de cada uno clasifica a la siguiente fase.

Para este fin de semana, la programación de los duelos en la Copa de La Liga sería la siguiente:

Sábado 02 de Mayo
Audax Italiano vs Unión La Calera - 12:30 horas
Deportes La Serena vs Universidad de Chile - 15:00 horas
Everton vs Palestino - 15:00 horas
Ñublense vs Cobresal - 20:00 horas

Domingo 03 de Mayo
Universidad de Concepción vs Universidad Católica - 12:30 horas
Deportes Limache vs O'Higgins - 20:00 horas

Lunes 04 de Mayo
Deportes Concepción vs Huachipato - 20:30 horas

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