¿Podrá jugar? La gran duda en Colo Colo para enfrentar a Deportes La Serena

El fin de semana pasado, el fútbol chileno vivió una nueva versión del Clásico entre Colo Colo y Universidad Católica. Es aquí donde ambos equipos venían de muy buenos presentes tanto en el Campeonato Nacional como en Copa Libertadores en el caso de Católica.

Las emociones se dieron de inmediato en el encuentro, ya que a los siete minutos y tras una confusa jugada, Arturo Vidal anotó un autogol para abrir el marcador en favor del local. Pero al final del primer tiempo, Javier Correa demostró su gran presente y en menos de cuatro minutos logró dar vuelta las acciones.

Gracias a esta buena e importante victoria, Colo Colo sigue aumentando su distancia como el líder absoluto en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional. Actualmente, le sacan ocho puntos al segundo lugar que es Huachipato.

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Este fin de semana, Colo Colo deberá viajar hasta la cuarta región del país para enfrentarse a Deportes La Serena el próximo sábado desde las 15:00 horas, donde los albos tienen una gran duda en el equipo para ver si será opción en el encuentro.

¿Llega al partido?

Este es el caso de Javier Correa, quien pese a anotar los dos goles en el Clásico ante Universidad Católica, salió reemplazado en el entretiempo. El delantero albo seguiría con complicaciones y aún no se sabe si llega al duelo ante Deportes La Serena.

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