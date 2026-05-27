¡Sigue la polémica! FIFA confirma que Irán no se alojará en Estados Unidos para el Mundial 2026

Por: Gonzalo Zamora

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Sólo faltan 15 días para que se de inicio al Mundial 2026, donde ahora en los primeros días de junio se disputarán las últimas dos fechas FIFA previas a este gran evento, donde las selecciones participantes afinarán los últimos detalles.

Como ya es sabido por todos, la Copa del Mundo de este año se disputará en el norte de nuestro continente, con sedes en Canadá, México y Estados Unidos, siendo está última la principal escogida por la FIFA.

Pero el Mundial 2026 ha estado rodeado de muchas polémicas, principalmente por la participación de Irán, país que actualmente se encuentra en conflicto con Estados Unidos y que ha tenido muchos problemas en la previa de esta organización.

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Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, aún se mantiene una enorme polémica que tiene que ver con la participación de Irán en la edición de esta Copa del Mundo, ya que actualmente este país atraviesa conflictos con Estados Unidos, principal sede del evento.

Pondrán su base en otro país

Si bien todos los partidos de Irán se disputarán en suelo estadounidense, la FIFA confirmó hace algunos días que realizarán su concentración en otro de los países anfitriones. En definitiva, México recibirá a la selección asiática y les permitirá tener una estancia mucho más tranquila, en medio de todas estas tensiones diplomáticas.

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