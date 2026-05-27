¿Salen del monumental? Colo Colo podría ser local ante Cobresal en un nuevo recinto

El pasado fin de semana, se vivió una nueva versión del Clásico entre Colo Colo y Universidad Católica en el fútbol chileno. Es aquí donde ambos equipos venían de muy buenso presentes tanto en el torneo local como en copas internacionales.

Las emociones se dieron de inmediato en el encuentro, ya que a los siete minutos y tras una confusa jugada, Arturo Vidal anotó un autogol para abrir el marcador en favor del local. Pero al final del primer tiempo, Javier Correa demostró su gran presente y en menos de cuatro minutos logró dar vuelta las acciones.

Gracias a esta buena e importante victoria, Colo Colo sigue aumentando su distancia como el líder absoluto en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional. Actualmente, le sacan ocho puntos al segundo lugar que es Huachipato.

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Este fin de semana, Colo Colo se medirá en condición de visitante ante Deportes La Serena, pero la semana siguiente, deberá recibir a Cobresal, donde probablemente lo hagan fuera del estadio Monumental.

¡No está en las mejores condiciones!

Los albos pidieron el estadio Nacional para su encuentro ante el cuadro de Cobresal, el cuál se disputaría el próximo sábado 13 de junio a las 17:30 horas. La razón es que el estadio Monumental quedó con varias complicaciones en el césped tras el concierto de Milo J del pasado fin de semana, donde asistieron unos 50 mil personas.

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