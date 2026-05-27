VIDEO| "Funcionaba hace...": PDI desmanteló criadero ilegal con más de 50 perros en la Región Metropolitana

A través de un operativo, la PDI terminó con el desmantelamiento de un criadero ilegal de perros en La Florida. Las alarmas se encendieron tras las denuncias de vecinos, quienes alertaron sobre los fuertes olores y los constantes ladridos procedentes del inmueble.

Según información de Emol, el procedimiento estuvo liderado por la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente en conjunto con la Seremi de Salud. Las autoridades confirmaron el hallazgo de más de 50 perros de diversas razas que permanecían encerrados en jaulas para reproducción comercial.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de toda la contingencia nacional

"Nuestro equipo municipal junto con la Seremi de Salud y La PDI concurrieron a un domicilio en la comuna, en el cual funcionaba un criadero ilegal de perros", señaló a T13, el alcalde de la comuna, Daniel Reyes.

El propietario del recinto, un hombre de 56 años, fue arrestado en el lugar por infringir la Ley de Tenencia Responsable. El Ministerio Público confirmó que el imputado enfrentará cargos por maltrato animal debido al evidente estado de abandono de las mascotas.

El Comisario de la PDI al mando del operativo, Francisco Valdenegro, indicó que "se ven los huesos de las costillas. Se ven enfermedades oculares y se pudo constatar que hay un maltrato animal flagrante". Además, se confirmó que los canes no tenían vacunas vigentes y "el lugar funcionaba hace 5 años".

Te puede interesar: Ex carabineros acusados por violación: Las claves para entender el caso, tras nuevo plazo de detención

Todos los ejemplares rescatados recibieron atención médica de urgencia y fueron trasladados a hogares temporales gracias al apoyo de fundaciones como Ayuda Callejera y Don Galgo.