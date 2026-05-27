Estudiante denuncia violación grupal en Concepción: Habría ocurrido en contexto de "fiesta mechona"

Estudiante Denunció una Violación Grupal

Por: Paula Osorio

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La Universidad San Sebastián está en alerta luego de que una de sus estudiantes denunciara haber sido víctima de una violación grupal. La denuncia se da en el contexto de una "fiesta mechona" ocurrida en le sede de Concepción.

Según información del medio Biobío, el terrible hecho habría ocurrido el pasado 5 de marzo. Desde ahí, dice la denunciante, ha optado por alejarse de la universidad. La víctima reveló que los sujetos le habrían dicho que esa "era una experiencia que tenía que vivir al entrar a la universidad".

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En una publicación en redes sociales, la estudiante contó que al finalizar la "fiesta mechona", acudió al departamento de otro estudiante. Una vez en el lugar habrían llegado al menos otros tres hombres que la atacaron sexualmente.

La información está en manos de las autoridades y el caso lo investiga el Ministerio Público, que sumó al Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (Sernameg).

Por su parte, el medio La Tercera afirmó que la Universidad San Sebastián supo del caso en marzo y desde ahí activaron un protocolo interno seguido de una investigación que sigue vigente.

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Finalmente, pese a que la casa de estudio no ha tomado acciones, indicaron que "en la medida en que las investigaciones esclarezcan los hechos, la universidad adoptará oportunamente todas las medidas".

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