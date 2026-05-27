¿Se suspende? Decisión tomada para el duelo de Universidad de Chile y Deportes Concepción

El pasado fin de semana, Universidad de Chile no disputó su encuentro por el Campeonato Nacional, donde enfrentaba al cuadro de O'Higgins, quienes el día de ayer lograron su clasificación a los playoffs de la Copa Sudamericana.

Pensando en lo que fue su último duelo por el torneo, el romántico viajero de caer por la cuenta mínima ante Cobresal en condición de visitante, tras un impresionante tiro libre de Steffan Pino que dejó sin opciones a Gabriel Castellón.

Tras esta dolorosa derrota, Universidad de Chile se complica aún más en el Campoenato Nacional, posicionándose en el 11° puesto de la tabla de colocaciones. Por otro lado, el duelo que quedó pendiente ante O'Higgins se disputará el próximo jueves 18 de junio desde las 20:00 horas.

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Este fin de semana, Universidad de Chile debería recibir a Deportes Concepción como local el sábado desde las 17:30 horas. Pero el partido se puso en duda ya que el Sitio de la Memoria presentó una petición para suspender el encuentro para celebrar sus actividades del Día del Patrimonio en el estadio Nacional.

¿Se juega?

Pero finalmente, el Ministerio del Deporte rechazó oficialmente la solicitu de la suspensión del encuentro, donde si bien lamentaron la situación, comentaron que era imposible suspender el evento deportivo. Sumado a esto, desde la ANFP también mostraron la negativa a reprogramar el encuentro debido a los problemas en el apretado calendario de la temporada.

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