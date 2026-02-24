VIDEO | ¡INDIGNANTE! Tiktoker con síndrome de Tourette relata fuerte episodio de discriminación en el Metro

Por: Catalina Martínez

Una joven con síndrome de Tourette denunció haber sufrido un fuerte episodio de de discriminación mientras viajaba en el Metro de Santiago. El indignante relato de lo ocurrido quedó plasmado en un video publicado en redes sociales, generando una ola de reacciones entre los usuarios. 

A través de su cuenta de Tik Tok, @artemissadg contó que el incómodo momento se dio mientras se encontraba en la Estación Santa Julia, utilizando un asiento reservado. En ese momento, y aun cuando contaba con su credencial de discapacidad a la vista, fue criticada sin filtro por otra pasajera, recogió ADN Radio

Según relató, la situación escaló de mal a peor desde ese instante, dando paso a comentarios groseros y humillantes. “Empezó a decir cosas burlescas o hirientes, como que los jóvenes ya no sabían qué enfermedad inventar para no dar los asientos, que la juventud es floja”, contó la usuaria en el registro, que casi alcanza las 200.000 visualizaciones.

Nadie la ayudó

Pero la cosa no quedó ahí. Tan solo unos instantes después, la misma mujer habría comenzado a emular sus tics sin rastro alguno de empatía, mientras el resto de los presentes se mantenía al margen. “Lo que a mí más me hirió es que la gente se hacía la sorda o estaba en el celular y no me ayudaban”, sinceró la tiktoker. 

Sin embargo, no todos se mantuvieron en silencio. Según acusó la joven, otros pasajeros también comenzaron a burlarse. “Algunos escuchaban y se reían. Otro grupo se empezó a burlar y hacer lo mismo que yo hacía, en tono de mofa”, aseguró la joven con síndrome de Tourette. 

El impacto emocional a causa del episodio llegó a tal punto, que optó por bajarse del metro en cuanto pudo. “Fue una situación horrible. Yo hago este video porque quiero concientizar que el síndrome de Tourette es real”, expresó. Por otro lado, resaltó la colaboración del personal del Metro, quienes le brindaron asistencia y acompañamiento tras lo ocurrido.

@artemissadg @Tiometrodesantiago #sindromedetourette #metrodesantiago #viralvideo #grwmmakeup ♬ sonido original - artemisa 🍓

