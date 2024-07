El palito de Leandro Benegas a Almirón y Colo Colo tras marcar en su debut con Unión Española

Leandro Benegas fue uno de los grandes protagonistas en la victoria por 2 a 1 de Unión Española ante Cobresal, y es que el delantero marcó gol en su primer partido junto a los hispanos, y tras el encuentro, aprovechó de enviar un potente recado al técnico Jorge Almirón y Colo Colo, su exequipo desde hace algunos días.

Fue en conversación con AS Chile que el atacante detalló lo que fue su arribo al Santa Laura, traspaso que se efectuó tras intensas gestiones: "Se ha dado todo muy rápido, es mucho vértigo lo que se vive en el fútbol". "Me sedujo la historia, las ganas que tenía la gente de Unión para que yo llegara, agregó el argentino-chileno.

En esa línea, destacó el interés por parte del club, situación completamente adversa a lo que vivió en el Cacique junto a Almirón: "El DT también, porque fue él quien propuso mi nombre". "Cuando uno siente que confían en ti, es muy valorable, fue una de las cosas que hizo que tomara la decisión de llegar acá", disparó.

"Firmé el lunes, y ya el martes estaba entrenando. Tuve poco y nada de prácticas con mis compañeros, pero gracias a Dios me tocó un grupo súper sano, que me ha hecho sentir la confianza para hacer lo que hice hoy. Quedan muchas cosas para mejorar en lo personal, pero estoy bien y contento", expresó sobre su estreno.

Y para finalizar, no escondió su ilusión por su debut goleador en Unión Española, hazaña que consiguió en tan solo ocho minutos dentro de la cancha: "Siempre el primer gol es el más difícil cuando uno llega a los equipos". "Eso me pone muy contento, pude aportar con uno, pese a que hace mucho que no jugaba un partido de titular", remató Benegas.

