¡COMIENZA EL SUDAMERICANO! ¿Dónde y a qué hora ver a La Roja Femenina sub17?

La Roja Femenina sub17 comienza el día de hoy su estreno en el Sudamericano de la categoría, el cuál entrega cuatro cupos para el Mundial de este año que se desarrollará en Marruecos, donde nuestras futbolistas quieren decir presente.

La futbolistas nacionales quedaron en el Grupo A junto a Bolivia, Paraguay, Colombia y Argentina, donde esperan conseguir superar esta fase para avanzar a la siguiente y así pelear por uno de los cupos al Mundial de la categoría.

El Sudamericano Femenino sub17 se disputará en Paraguay desde el 24 de abril al 09 de mayo, donde La Roja Femenina, dirigidas por la estratega Vanessa Arauz, ya tiene todo listo para el debut de las nacionales.

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Durante esta jornada, La Roja Femenina sub17 hará su gran debut en el Sudamericano de la categoría, el cuál se disputará en Paraguay entre el 24 de abril al 09 de mayo y que además entregará cuatro cupos al Mundial de la categoría de este año en Marruecos.

¿Dónde y a qué hora ver el debut?

El primer desafío del elenco nacional en el Sudamericano será el día de hoy ante Bolivia desde las 16:00 horas, donde se espera que pudan iniciar con una buena victoria. El encuentro contará con transmisión desde las plataformas de Canal 13, T13.cl, 13Go y por la Señal 2 de T13 en Vivo.

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