¡CUENTAN LA FIRME! ¿Cuántos minutos podría jugar Charles Aránguiz en el Clásico Universitario?

El día de mañana desde las 18:00 horas se vivirá una nueva versión del Clásico Universitario entre Universidad de Chile y Universidad Católica en el Estadio Nacional, donde por el momento el encuentro se disputaría sin público visitante.

Este duelo es primordial para ambos equipos, ya que actualmente se encuentran a una distancia de sólo tres puntos uno con el otro, por lo que la victoria de cualquiera de los dos, podría alterar de buena manera la tabla de posiciones en el Campeonato Nacional.

Otro aspecto a destacar para esta Clásico Universitario, es que ambos equipos vienen de sufrir fuertes cambios en su directiva, ya que tanto Juan Tagle como Michael Clark renunciaron a las presidencias de Cruzados y Azul Azul, respectivamente.

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Mañana viviremos una nueva versión del Clásico Universitario, donde desde Universidad de Chile están apurando desesperadamente la recuperación de varios de sus jugadores para que puedan estar disponibles para este vital encuentro.

¿Podrá jugar el Príncipe?

Uno de los jugadores que más preocupa es el caso de Charles Aránguiz, quien aún no ha podido ser dirigido por Fernando Gago desde su llegada. Si bien el jugador ya está entrenando con el equipo, según información de RedGol, el Príncipe estaría disponible para sólo jugar 60 minutos.

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