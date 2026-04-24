¡BOMBAZO AL MERCADO! Revelan la figura nacional que podría llegar a Universidad de Chile

Por: Gonzalo Zamora

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El día de mañana se vivirá una nueva versión del Clásico Universitario entre Universidad de Chile y Universidad Católica, donde ambos equipos buscarán quedarse con la victoria para así no perder pisada a los punteros del Campeonato Nacional.

Ambos equipos además vienen de un enorme remezón en su directiva, ya que durante la semana, Juan Tagle renunció a la presidencia de Cruzados tras 10 años en el cargo. Sumado a esto, Michael Clark renunció también a la presidencia de Azul Azul luego de 5 años de gestión.

Volviendo al plano futbolístico, Universidad de Chile y Universidad Católica mantienen actualmente una diferencia de sólo tres puntos en la tabla de posiciones, por lo que una victoria de cualquiera de los dos podría mover bastante las cosas en el Campeonato Nacional.

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El día de mañana se disputará una nueva versión del Clásico Universitario, donde el mayor problema actualmente en Universidad de Chile es la gran cantidad de jugadores lesionados, junto a los problemas de concreción en la delantera.

¿Se dará su regreso al fútbol chileno?

Debido a esto, desde el romántico viajero ya miran con atención lo que será el próximo mercado de fichajes donde podrían ir por un verdadero bombazo. Según la información entregada por el periodista Jorge Hevia, los azules intentarían fichar a Alexis Sánchez. "Para mitad de año la U va a intentar traer a Alexis Sánchez. Esto me enteré por un lado que ustedes no se pueden imaginar, no les puedo contar".

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