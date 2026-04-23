VIDEO | Joven hace desesperado llamado por su pareja: sufrió una hemorragia Cerebral y pide ayuda para su rehabilitación

A través de redes sociales se viralizó un video de una joven que pedía ayuda para su pareja. Se trata de Renata Colomba, quien utilizó su cuenta de Instagram, Diego Contreras, quien sufrió una hemorragia cerebral que lo mantiene paralizado.

En el video, Renata, relató que el joven, que tiene 26 años sufrió hemorragia producto de un cavernoma en su cerebro, una malformación que él tenía de nacimiento. Sin embargo, la pareja desconocía de esta enfermedad.

Según la joven los síntomas de Diego fueron: dolores de cabeza, adormecimiento en el cuerpo y visión borrosa, debido a estas manifestaciones en su cuerpo, se trasladaron a un servicio de urgencias, donde le diagnosticaron migraña con aura.

Posteriormente, tuvieron que volver a urgencias, donde estuvieron que esperar 14 horas hasta ser trasladados al Hospital de Coquimbo, donde fue internado en la Unidad de Tratamientos Intensivos (UTI).

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En ese sentido, Renata reveló que "el 08 de diciembre de 2025 me tuve que despedir de Diego, porque él ya no iba a pasar de ese día. Gracias a Dios días después lo pudieron operar". En esa línea la joven comentó que "le tengo mucha fe, porque del pronóstico inicial, que era que quedaría en estado vegetativo, hoy Diego sigue inmóvil, pero al menos puede mover los ojos, la boca, la cabeza y, últimamente, el brazo".

Según indicó la joven, el video lo realizó para solicitar apoyo económico con el fin de comenzar la rehabilitación de su pareja. "Ahora empieza la rehabilitación en casa. Hay que arrendar la cama, ver los especialistas, los kinesiólogos, los fonoaudiólogos, los terapia ocupacional. (Todo esto es) para que él Diego siga recuperándose", comentó.

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