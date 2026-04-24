"¡Diez meses después!": nuevo antecedente clave resolvería misterio en caso de concejala desaparecida

Aún sigue la investigación del caso de, María Ignacia González, concejala Villa Alegre, quien desapareció la madrugada del 15 de junio de 2025. Esta vez el conductor del matinal de Canal 13 "Tú Día", José Luis Repenning se dio cuenta de una nueva diligencia clave que se realizó en el marco de la búsqueda de nuevos antecedentes.

Bajo ese contexto, durante la noche del jueves 23 de abril la Policía de Investigaciones (PDI) realizó una reconstrucción de escena el último lugar donde se le vio con vida a la edil. "Hoy parece que la policía se interesa en ese punto en específico y hay novedades. Lo concreto es que tenemos una autoridad de la que no sabemos qué paso con ella y su familia sigue desesperada", señaló el conductor del matinal.

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En ese sentido, el periodista Juan Pablo Benito reveló que "anoche, por cuatro horas, fue la primera reconstitución de escena en este lugar. Anoche estuvieron los involucrados en esa última noche de compartir en esta casa. Estuvieron junto a la PDI, junto a los testimonios que se entregaron esa noche cuando se extravió la concejala".

"De a uno bajaron de un furgón de la Fiscalía a prestar declaración. Las imágenes que ha visto todo el país es el auto blanco que se mueve, que va al río, pero nadie ha visto si de verdad se subió María Ignacia", agregó.

Antecedente clave en el caso de la concejala María Ignacia Gonález

Tras revelar detalles de la reconstrucción de escena, el conductor del programa, José Luis Repenning, mostró su molestia frente a la investigación del caso de la concejala. "Hay una pregunta que se hacen todos: ¿Por qué diez meses después esa casa resulta que es sujeto de interés? Real, me refiero, que se hagan diligencias", apuntó.

En esa línea el periodista aseguró que "son las dudas que todos teníamos, pero recuerden que con el correr de los meses surgieron declaraciones".

Bajo ese contexto, recordaron testimonio de testigo clave, quien estuvo en el lugar donde se vio por última vez a María Ignacia. En esa instancia, él hombre aseguró que se fue a dormir justo antes de que la concejala se fuera de su casa.

Sin embargo, pocas horas después en un registro audiovisual, se puede ver al sujeto paseando a un perro. "Reconozco al perro que aparece en el video y de acuerdo a las imágenes que me exhiben, debo ser yo", aseguró el hombre.

En ese sentido, la periodista, Priscilla Vargas comentó, "eso es lo más indignante, la desprolijidad en la investigación. Se percataron que no coincidía el relato, porque había omitido que después de compartir con la concejala había salido a pasear a su perro, entonces aquí hay una necesidad de explicación, de por qué se ha tomado esto con tanta calma".

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