¡Se acaba la telenovela!: Colo Colo pone fecha límite para decidir entre Mauricio Isla y Matías Catalán

Colo Colo ya ha disputado dos fechas de la segunda rueda del Campeonato Nacional y aún no consigue abrochar su anhelado lateral derecho, siendo Mauricio Isla y Matías Catalán los principales candidatos para asumir dicha plaza en el Cacique, pero ante la demora, el club decidió establecer una fecha límite para poner fin a la situación.

Fue Daniel Morón quien, en conversación con los medios, se refirió a las extensas negociaciones que han llevado a cabo en el Monumental, donde aún no se sabe con claridad si alguno de los seleccionados nacionales llegará al 'popular'. "He hablado con ambos, he hablado con ambos", afirmó el gerente deportivo albo.

"Hay varios nombres que ya quedaron fuera porque muchos de ellos jugaron, que eran de la competencia nacional y hoy ya no están disponible. Los que están disponibles son con los que estamos viendo algunas negociaciones todavía, tratando de acercarlos a nuestro equipo", agregó el otrora guardameta.

En esa línea, explicó que en Blanco y Negro continúan trabajando a toda máquina para traer más refuerzos al equipo, además del comentado defensor solicitado por Jorge Almirón: "Nosotros estamos en negociaciones con varios jugadores, no voy a detallar cuál es la negociación con uno o con otro en específico".

Y para finalizar, Morón puso fecha límite para definir quién será el nuevo lateral derecho de Colo Colo, que, aparentemente, será o Isla o Catalán, decisión que tomarán en los próximos días: "Esperemos que de aquí al miércoles si es posible, y si no próxima semana, tener cerrado a alguno de los jugadores que tienen que cubrir ese lugar".

