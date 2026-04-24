¡SU BESTIA NEGRA! Alejandro Tabilo no pudo seguir en el Master 1000 de Madrid

Actualmente, nuestra mejor raqueta nacional, Alejandro Tabilo, se encuentra disputando el Master 1000 de Madrid, donde espera consolidar su buen momento y seguir escalando lugares en el ránking ATP del circuito.

En su última participación en otro torneo Master 1000 que fue el de Montecarlo, el tenista nacional logró avanzar hasta la segunda ronda del torneo, donde lamentablemente cayó ante el buen tenista checo Jiri Lehecka (14) por parciales de 6-4/6-7/3-6.

Pero ahora en el Master 1000 de Madrid, Alejandro Tabilo comenzó de buena forma su debut en el torneo, ya que se enfrentó al tenista francés Valentin Royer (72), a quien consiguió vencer sin mayores dificultades por parciales de 6-2/6-4.

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El día de hoy, Alejandro Tabilo (43) enfrentó la segunda ronda del Master 1000 de Madrid ante un viejo conocido, el tenista checo Jiri Lehecka (14), quien nuevamente lo venció en la misma instancia que en Montecarlo por parciales de 6-3/6-7/4-6.

Sigue escalando lugares

Pese a la doloresa derrota, Tabilo logró sumar 30 unidades, que le permitirán avanzar hasta el puesto 38° del ránking ATP, para así seguir ganando terreno en el circuito. Ahora el próximo desafío del tenista nacional será el Challenger 175 de Ain la siguiente semana.

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