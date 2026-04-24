Lo dejó solo unos minutos y terminó golpeado: Madre acusa violenta agresión a su hijo neurodivergente en Concepción

Una denuncia encendió las alarmas en la región del Biobío: Un hombre de 36 años, con condición neurodivergente, habría sido agredido al interior de un local Fashion's Park en la comuna de Concepción.

Según lo detallado por T13, el episodio ocurrió el miércoles cuando un guardia reaccionó de manera violenta frente a un reclamo de una clienta en la tienda. El hombre había acudido al local acompañado por su madre, de 68 años, quien lo dejó unos minutos solo mientras ingresaba a un probador.

Mientras se encontraba solo, el hombre se ubicó en el sector de lencería y comenzó a interactuar con los productos, situación que provocó la reacción de otras clientas, quienes solicitaron la intervención de seguridad. De acuerdo con la denuncia, el funcionario que acudió lo hizo de manera violenta y terminó atacándolo.

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Cuando la mujer regresó, intentó mediar explicando la condición neurodivergente de su hijo, pero señaló que sus palabras no fueron consideradas. Incluso, aseguró que el joven cuenta con un documento que certifica su condición.

Según el relato, el vigilante lo derribó para inmovilizarlo y, en medio del forcejeo, le propinó un golpe en el rostro que terminó dejándole lesiones en distintas partes del cuerpo, como la cabeza, el brazo y la cara. Tras lo ocurrido, tanto el trabajador como el afectado fueron retenidos por Carabineros, pero posteriormente fueron dejados en libertad.

¿Qué dijeron desde el local?

A través de un comunicado, la tienda Fashion's Park sostuvo: “La situación se originó a partir del aviso de una clienta, quien alertó a uno de nuestros colaboradores sobre la conducta inapropiada de un hombre adulto al interior de la sección de ropa interior femenina".

"En ese momento, la persona se encontraba sin acompañante, y no contábamos con información respecto de una eventual condición de neurodivergencia", intentaron justificar.

"Como compañía, contamos con lineamientos y promovemos activamente prácticas orientadas al respeto, la inclusión y el trato adecuado hacia todas las personas. Reafirmamos que en ningún caso existió intención de discriminación ni daño", indicaron.

Habló víctima de fuerte ataque

Por su parte, en entrevista con el citado medio, Cristián Uribe —como se identificó más tarde a la víctima— relató su versión de los hechos: "Yo le dije ‘no estoy haciendo nada malo’, no entendió nada y me empujó. Perdí el equilibrio y me pegué en la baranda".

En tanto, la hermana del joven neurodivergente, Pamela Uribe, explicó que "físicamente está bien, pero ha sido como retroceder en todo lo que hemos hecho. He intentado darle confianza en toda su vida, que lleve una vida normal, ahora cómo hago para darle esa seguridad si se siente muy mal".

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