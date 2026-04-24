"Auspician la violencia machista": Mariana Loyola lanza ácida crítica a Gobierno de Kast

En medio del estreno de la producción inspirada en el libro de, Isabel Allende, "La Casa de Los Espíritus", la actriz, Mariana Loyola aprovecho la instancia y lanzó ácida crítica al actual Gobierno de Kast, asegurando que "avalan la violencia machista" .

En ese contexto, la actriz habló con BioBioChile en donde reveló que se acercó al libro de Allende por primera vez a sus 13 o 14 años gracias a su madre. "Es un libro que nos inició a muchas en el tema de conectar lo femenino con la cosa instintiva y hacerle caso a eso. Está hermoso (...) Yo creo que, además, Isabel Allende está muy feliz porque la serie rescata eso, es muy femenina y eso es muy lindo", comentó Mariana.

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Mariana Loyola y el sutil mensaje a José Antonio Kast

Tras ser consultada sobre el momento político actual en Chile y el cambio de gobierno reciente, Mariana Loyola, no dudo en responder y demostrar con claridad su postura, "el arte en general tiene que resistir. Hay una cierta suerte de repliegue. También hay que repensar las cosa".

En esa línea, la actriz habló sobre el movimiento feminista y además, que el actual gobierno tiene un pensamiento machista. "El feminismo nunca va a parar, sobre todo ahora que estamos dándonos cuenta de que la violencia machista está volviendo como backlash. Está siendo muy potente y eso tiene que ver con que hay presidentes que auspician eso y que lo aceptan (...) Yo creo que eso chorrea hacia abajo y pasa lo que está pasando", aseveró Loyola.

Por último, la actriz se refirió a los recortes que tienen algunos ministerios, en las carteras que incluyen Cultura y Artes. "Me parece que el arte tiene que ser político, tiene que ser resistencia y tiene que mostrarle a la gente que sí hay amor, que sí hay ternura, que sí hay belleza y que eso es lo que mucha gente, sin ir más lejos, la mitad de los chilenos queremos", apuntó.



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