Padre de carabinero rompe el silencio tras fatal accidente en Santiago: “Pido muchas disculpas a la familia de la niña”

“Mi hijo cometió un error”, fueron las palabras del padre del carabinero involucrado en el choque fatal en Santiago Centro. Y es que, tras la detención de su hijo, el hombre decidió romper el silencio respecto a lo ocurrido.

Recordemos que el violento incidente se dio luego de que el uniformado se saltara un semáforo en rojo, desatando un fatal choque en el cruce de Tarapacá con San Francisco, hecho que dejó a una joven de 20 años fallecida. Tras lo ocurrido, el uniformado fue arrestado y desvinculado de la institución.

Tras el impacto, la escena quedó marcada por otra arista: el vehículo transportaba a seis uniformados además del conductor, quienes optaron por escapar sin intervenir ni prestar ayuda a la persona afectada.

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En declaraciones a la prensa, recogidas por 24 Horas, el padre del carabinero detenido reconoció que lo ocurrido se debió a una equivocación de su hijo. "Es un joven de 22 años que cometió un error, estaba en el momento equivocado, en el lugar equivocado", afirmó.

También manifestó su pesar por lo ocurrido y extendió sus condolencias a los cercanos de la mujer que perdió la vida. "Yo le pido muchas disculpas a la familia de la niña. Lamentablemente, siempre en los accidentes pagan justos por pecadores. Pero, como les digo, mi hijo cometió un error y tendrá que asumir su error", expresó.

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