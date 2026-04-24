¿DÓNDE SE JUGARÁ? La amenaza de Reinaldo Sánchez por duelo de Santiago Wanderers

En Santiago Wanderers continúan celebrando la gran hazaña conseguida por sus jugadores sub20, quienes lograron conquistar la Copa Libertadores de la categoría luego de vencer por los lanzamientos penales en la final al poderoso Flamengo.

Esto no sólo le entrega un enorme reconocimiento a las series menores del cuadro porteño, sino que además demuestra que los equipos chilenos pueden disputar de igual a igual los torneos ante los poderosos del continente.

Pero la participación internacional de Santaigo Wanderers sub20 no termina aquí, sino que además ahora clasificó a la final de la Copa Intercontinental de la categoría, donde se enfrentará al campeón del equivalente a la Champions League de la categoría.

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Gracias a la obtención de la Copa Libertadores sub20, ahora Santiago Wanderers enfrentará otro enorme desafío internacional, ya que vivirá la final de la Copa Intercontinental ante nada más y nada menos que el Real Madrid, en un duelo que aún no tiene definido su estadio.

La amenaza del Presidente caturro

Desde el entorno caturro, la intención es disputar este histórico partido en el Estadio Elías Figueroa Brander, pero esto se ha puesto en duda, ya que la decisión final la tienen desde la Conmebol. Debido a esto, el Presidente de Wanderers, Reinaldo Sánchez, amenazó con que si el encuentro no se juega en Valparaíso, renunciaría a su cargo.

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