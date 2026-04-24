Iba en estado de ebriedad: Carabinero protagonizó accidente y dejó a una mujer en riesgo vital

Por: Belén Zuniga

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Se dieron a conocer nuevos antecedentes del accidente que dejó a una mujer en riesgo vital en el centro de Santiago. Según la Fiscalía Centro Norte, el responsable del accidente fue un carabinero que conducía en estado de ebriedad. Según el ente persecutor, el imputado inventó que le habían robado el auto.

El hecho ocurrió alrededor de las 03:00 horas de la madrugada de este viernes en la intersección de las calles Tarapacá con San Francisco, en la comuna de Santiago, donde un auto de una aplicación de transporte fue impactado por otro vehículo con cinco ocupantes en su interior.

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Y es que según detalló BiobioChile, tras la colisión los cinco ocupantes del vehículo conducido por el carabinero escaparon del lugar sin prestarle ayuda a la víctima, una mujer que salió eyectada y posteriormente fue trasladada hasta la ex Posta Central. 

Carabinero conducía en estado de ebriedad

El único detenido fue un carabinero, quien protagonizó el accidente que dejo a una mujer grave. Así lo reveló el fiscal Felipe Olivari, quien además señaló que los demás ocupantes del auto también pertenecen a Carabineros.

"Hay una persona detenida que es el conductor del vehículo que provoca la colisión. Él está detenido en estos momentos por un delito de conducción en estado de ebriedad, por ahora con resultado de lesiones graves, y también por el delito del artículo 195 de la ley de tránsito, que en términos simples es darse la fuga en todo accidente en que se produzcan lesiones", mencionó el fiscal.

Además, señaló que el carabinero detenido llegó a una unidad policial en San Miguel para realizar una denuncia. “En una primera oportunidad, la persona que está detenida denuncia el posible robo de su vehículo", reveló fiscal Felipe Olivari.

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