Cita con ex compañeros reabre cuestionamientos: Kast admite uso de fondos públicos

En medio de las repercusiones por el encuentro en La Moneda con antiguos compañeros de universidad, el presidente José Antonio Kast reconoció una de las versiones más polémicas que circulaban sobre la reunión.

De acuerdo con lo informado por La Cuarta, al enfrentar a la prensa, el jefe de Estado retomó el tema de la revisión que lleva adelante la Contraloría por el encuentro cuestionado y volvió a reconocer que fue un “error”.

Por otro lado, en una nueva vocería, el mandatario agregó un elemento que no había mencionado antes: admitió que durante el encuentro se utilizaron recursos de la sede de Gobierno para la atención de los asistentes.

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En ese sentido, según el citado medio, Kast admitió: “Yo les puedo decir que en el tema del cóctel no hubo financiamiento público, que en el tema del almuerzo no hubo financiamiento público, salvo por el servicio”.

Fuertes dudas pusieron al Ejecutivo bajo la lupa

Aunque desde el Gobierno se aseguró que el almuerzo con sus antiguos compañeros de Derecho de la Universidad Católica fue pagado con dinero propio de Kast, seguían abiertas las dudas sobre la eventual intervención de personal de La Moneda, ya que la reunión se llevó a cabo en pleno horario de trabajo.

En ese sentido, la vocería en que la ministra Mara Sedini fue consultada reiteradamente por la eventual presencia de garzones en el almuerzo y evitó responder a esas preguntas, generó amplias repercusiones y aumentó las críticas al respecto.

Dicho elemento es el que actualmente se encuentra bajo análisis de la Contraloría, a partir de la presentación ingresada por el diputado Daniel Manouchehri y la senadora Daniela Cicardini, quienes solicitaron indagar una eventual irregularidad.

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