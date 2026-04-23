¡TODO LISTO! Aníbal Mosa tendría acuerdo para ser el dueño total de Colo Colo

Actualmente, el poder dirigencial en el fútbol chileno está cambiando demasiado durante esta semana tanto en Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica, lo que puede traer grandes repercusiones en el futuro del mismo.

Primero, Juan Tagle deja de ser el presidente de Cruzados luego de 10 años al mando de Universidad Católica. Acto seguido, Michael Clark deja la presidencia de Azul Azul después de 5 años siendo el timonel en Universidad de Chile.

Por el lado de Colo Colo, Aníbal Mosa busca seguir incrementando su poder accionario y apunta a ser el dueño principal en Blanco y Negro al comprar el resto de las acciones que se encuentran en el Bloque Vial actualmente.

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Esta semana, Aníbal Mosa intenta dar un fuerte golpe en el poder de Colo Colo al buscar comprar el paquete accionario que mantiene Leonidas Vial, lo que le permitiría ser el dueño total de Blanco y Negro como máximo accionista.

Estaría todo listo

Si bien aún no hay una confirmación oficial, según información entregada por El Mercurio, Aníbal Mosa ya tendría todo pactado con Leonidas Vial para concretar esta transacción. Esto le otorgaría el poder máximo a Mosa en la institución alba, dejándolo a cargo de todas las decisiones, afectando también la participación del Club Social en cualquier tema importante.

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