VIDEO | Angustiante momento vivió chica reality tras ser agredida por su compañero: fue transmitido en vivo

Un video que circula a través de redes sociales, revela el angustiante momento que vivió una chica reality tras ser agredida por su compañero. El hecho de violencia ocurrió dentro del reality serbio Elita 9 (Los elegidos), un formato que se transmite en vivo. La mujer fue salvada por unos compañeros y seguridad.

En las imágenes, se puede observar al participante, Asmic Durdic, encima de la chica reality, Maja Marinkovic, sobre una cama, perdiendo el control. Sin embargo, lo que más impacto en redes sociales fue que el hombre la sostenía del cuello con fuerza mientras ella pide ayuda a gritos.

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A pesar de la resistencia de la mujer, su compañero continúo con la agresión hasta que otros participantes del encierro intervienen. Seguido de esto personal de seguridad ingresa al lugar, donde finalmente se llevan al agresor y lo escoltan hasta la salida de la casa.

El reality, Elita 9, transmitido por la cadena serbia TV Pink, reúne a diversas figuras mediáticas e influencers que viven bajo vigilancia constante. El programa tiene un esquema similar al de Gran Hermano, reality que también fue transmitido en nuestro país.

El episodio de violencia que vivió la chica reality

Según consignan algunos medios serbios, la situación inició tras una discusión entre ambos bajo las sábanas. No obstante, el problema comenzó a escalar cuando la chica reality, Maja Marinkovic, habría golpeado a Asmin en la boca. En un inicio, la discusión habría sido contenida por otros participantes.

Minutos después la polémica entre ambos se vio marcada cuando el hombre se colocó encima de la mujer y la sujetó del cuello intentando asfixiarla. El hecho conmocionó en redes sociales y además, quedó marcado en la televisión Serbia como un episodio violento.

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