Tras fuertes roces por gastos en traslado del senador: Ossandón buscaría enviar a la cárcel a alcalde Toledo

Una acción judicial por injurias graves fue ingresada en el Juzgado de Garantía de Puente Alto por el senador Manuel José Ossandón en contra del alcalde Matías Toledo. En ella, solicita una pena de tres años de cárcel. El libelo surge a raíz de una publicación difundida en redes sociales que, a juicio del parlamentario, contiene afirmaciones falsas sobre su uso de bencina.

Recordemos que el origen de la disputa se remonta a un reportaje de Radio Bío Bío, que expuso que en 2025 el senador declaró desembolsos por $46 millones asociados a movilidad, entre ellos bencina, peajes, arriendo de autos y otros gastos.

El antecedente fue replicado por el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, en medio de la seguidilla de enfrentamientos públicos que ambos han protagonizado. En un video publicado el 26 de marzo en su cuenta de Instagram, el edil señaló: “Oiga, senador Ossandón, ¿quiere que le de un consejo? Mire, estaba revisando la Radio Bío Bío y sale que usted es el que más gasta en el Senado en combustible: 46 millones de pesos al año“.

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Ante eso, tal como lo había adelantado, el senador llevó el caso a tribunales y designó al abogado Samuel Donoso para asumir su defensa. Además, añadió a los juristas Andrea Rivera y Gabriel Campos en la representación legal.

Sumado al anterior registro, el 8 de abril el alcalde Toledo difundió un nuevo video en el que aclaró que “el senador Ossandón no gasta $46 millones al año solo en combustible”. Eso sí, recalcó que “todos los chilenos le pagamos los TAG, peajes, el arriendo de vehículos y estacionamientos. Y no solo esto, porque no es solamente a él, sino que también es a todo su equipo”.

La ofensiva de Ossandón contra Matías Toledo

En el documento ingresado, se solicita aplicar al jefe comunal una pena privativa de libertad de tres años en su tramo medio. Sumado a eso, buscaría una sanción económica equivalente a 20 UTM, conforme a la legislación penal vigente.

La querella sostiene que lo difundido por el alcalde no se ajusta a la realidad. Y es que el reportaje del citado medio precisa que esos “46 millones corresponden a traslación y no a combustible”.

Según lo expuesto por el propio Ossandón, el desembolso en combustible durante 2025 —considerando tanto al senador como a su equipo— alcanzó los $8.660.945. “Monto muy inferior a la cifra que difunde el querellado Toledo Herrera (alcalde de Puente Alto). Dicho monto es 5 veces inferior a la información dolosamente difundida”, señala el texto.

Por otro lado, el senador abordó las repercusiones personales que, según dijo, le habrían generado las declaraciones de Toledo. “Han producido daño directo a mi persona, y han tenido un impacto directo en mi honra y autoestima, puesto que he recibido directamente insultos públicos, ya sea, en la calle mientras desempeño mis funciones, como también en mis redes sociales personales, y de familiares cercanos“, indicó.

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