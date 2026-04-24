"Cometí un error...": El mea culpa del presidente Kast por almuerzo con excompañeros en La Moneda

El almuerzo que realizó el presidente José Antonio Kast en La Moneda a inicios de abril junto a sus amigos y excompañeros de Derecho de la Universidad Católica sigue dando que hablar. Esta vez, fue el mismo mandatario que habló públicamente sobre el comentado evento y admitió haber cometido un error “por desconocimiento”.

Hace unos días, en el Seminario anual de Latam Focus, José Antonio Kast se refirió con ironía a la polémica reunión. "Me tocó hacer una reunión en uno de los salones de La Moneda, no con mis amigos, sino con los auditores". Sin embargo, el mandatario nuevamente tuvo que dar explicaciones de dicho evento.

Durante el Seminario Internacional del Concejo para la Transparencia, realizado durante este viernes, el mandatario, José Antonio Kast aseguró que "uno también puede cometer errores por desconocimiento. Está claro que yo cometí un error por desconocimiento, y no se va a volver a repetir". Agregando que "así que no se preocupen, nadie se puede sentir ahora invitado a almorzar salvo que sea un acto oficial".

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Bajo ese contexto, el presidente Kast, hizo alusión a la petición de los parlamentarios socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, quienes le solicitaron a Contraloría investigar por posible uso de recursos públicos, lo que derivó a un oficio de la entidad a Presidencia.

En esa línea, José Antonio Kast, aseguro que "para eso, en el fondo, uno acoge también y agradece las fiscalizaciones. Si uno siempre actúa de la base de que una fiscalización es para mejorar algo que no estaba funcionando bien". Agregando que "le hemos pedido incluso a todos los auditores internos que se activen más aún".

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