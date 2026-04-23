El momento más duro: Madre de Dominic Olortegui presencia confesión que podría cambiar todo en búsqueda de su hija

Pese al hermetismo de la Fiscalía, han surgido antecedentes desde el entorno cercano de Dominic Olortegui. La joven, de 20 años y vendedora de cartas Pokémon, fue vista por última vez cuando se dirigía al centro de Santiago para asistir a la presunta inauguración de una tienda, el pasado 12 de marzo.

Desde ese momento se perdió todo rastro de la joven. Con el paso de los días, su entorno comenzó a recibir mensajes por WhatsApp que resultaron sospechosos, lo que llevó a concluir que un tercero estaba escribiendo desde su número.

Luego de varias semanas sin respuestas, ayer se concretó la captura de un hombre y una mujer vinculados al caso. Con ello, comenzó a tomar fuerza el peor escenario: se informó que ambos enfrentarían cargos por homicidio en la audiencia de formalización.

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Terrible confesión

En la audiencia de control de detención estuvieron presentes la madre de Dominic junto a una vecina, quien más tarde compartió información sobre lo que se dio a conocer durante la instancia.

En conversación con La Tarde es Nuestra, la vecina señaló que “ellos confesaron el homicidio”. Según relató, el sujeto acudió a la Fiscalía acompañado de su abogado, “entregándose por la muerte de Dominic”.

Por otro lado, el abogado y exfuncionario de la PDI, Christian Jabbar, quien también presenció la audiencia, sostuvo que el delito habría sido cometido con premeditación, alevosía y ensañamiento.

De acuerdo con cercanos a Camila, el principal sospechoso fue visto en dependencias de la PDI y formaba parte del mismo entorno vinculado a las cartas Pokémon. Según estas versiones, habría sido quien la citó a la supuesta apertura del local y también quien habría utilizado su teléfono tras la desaparición.

A la espera de nuevas diligencias, la Fiscalía solicitó al tribunal mantener a los imputados bajo custodia por más tiempo y aplazar la audiencia de formalización hasta el sábado. En paralelo, aún no existe confirmación oficial sobre el paradero de Dominic Olortegui.

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