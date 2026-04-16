Nueva arma secreta: Fernando Ortiz echa mano en la cantera y considera a otra promesa de Colo Colo

Fernando Ortiz llegó a Colo Colo con la promesa de darle muchas oportunidades a la cantera, un escenario que estaba quedando algo de lado durante el último tiempo. Después de un largo tiempo en Macul, el entrenador ha cumplido al pie de la letra y, motivado también por los problemas económicos, le ha dado protagonismo a los juveniles albos.

Diego Ulloa, Leandro Hernández, Francisco Marchant, Yastin Cuevas, Vicente Martínez y Rodrigo Catalán son algunos de los futbolistas canteranos que han tenido oportunidades importantes bajo el alero del "Tano", respondiendo de gran manera. Sin embargo, el entrenador no se conforma y ahora está considerando a un nuevo jugador que ha destacado hace años en los pastos del Monumental.

Colo Colo echa mano a su cantera

Se trata de Alonso Olguín, defensor de 18 años que se desempeña como defensa, pudiendo jugar como central y como lateral izquierdo. Su rendimiento ha sido notable en Macul e incluso en las inferiores de La Roja, donde fue una de las grandes figuras de la Sub 17 que clasificó al Mundial de la categoría en 2025.

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Alonso Olguín se gana sus oportunidades en el Cacique.

El defensor de 18 años fue considerado en el último entrenamiento albo jugando como stopper por izquierda, una posición que le acomoda gracias a sus características: activo en defensa y con muy buen pie para salir jugando. En la zaga, el canterano acompañó Jonathan Villagra y a Arturo Vidal, ingresando en el lugar de Joaquín Sosa con el objetivo de evaluar opciones en caso de emergencia.

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Destacar que, además de la Liga de Primera y la Copa de la Liga, ahora es la Copa Chile el torneo que está muy cerca de arrancar, por lo que Fernando Ortiz está mirando opciones para darle fondo al plantel y no sobrecargar de partidos a sus dirigidos. En ese escenario, el nombre de Alonso Olguín ha comenzado a sonar fuerte y podría ver más temprano que tarde su debut en el plantel de honor.