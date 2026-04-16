¡No pudo seguir! Se termina la incursión de Nicolas Villalon en Santa Cruz

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

Será juzgado sin trabas: Cae estrategia de la defensa de estudiante que asesinó a inspectora en Calama

Será juzgado sin trabas: Cae estrategia de la defensa de estudiante que asesinó a inspectora en Calama
¿Y qué pasó con Jorge Ugalde? Así quedaron sus cautelares tras audiencia clave en caso de Triple Homicidio

¿Y qué pasó con Jorge Ugalde? Así quedaron sus cautelares tras audiencia clave en caso de Triple Homicidio

¡"Genera un ambiente de presión"! Everton cuestiona críticas y reuniones de la U con árbitros

Supera los 200 millones: Destapan millonario patrimonio de Mara Sedini
mujer detenida por bomba

Mujer quedó con arraigo nacional tras dar falso aviso de bomba en la región de Los Lagos
Decisión del Gobierno reabre el debate: Importante proyecto cultural volvería a foja cero tras ocho años de espera

Decisión del Gobierno reabre el debate: Importante proyecto cultural volvería a foja cero tras ocho años de espera
Matías Soto ce en Curitiba.

¡SIGUE ENCENDIDO! Matías Soto continúa avanzando en el Challenger 75 de Santa Cruz

¡Van por el cupo al Mundial! Dónde y a qué hora ver a La Roja sub-17 ante Bolivia
victor felipe mendez colo colo

VIDEO! ¡Pensando en el próximo desafío! Colo Colo ya palpita el duelo ante Palestino este fin de semana
VIDEO | ¡Destapan registros clave! Relato de principal sospechoso en la muerte de Francisca Millahual caería en contradicción

VIDEO | ¡Destapan registros clave! Relato de principal sospechoso en la muerte de Francisca Millahual caería en contradicción

Una de las jóvenes promesas del tenis chileno quien ha tenido un gran crecimiento durante la presente temporada es el caso de Nicolas Villalon, joven tenista de 22 años que ya está incursionando en el circuito Challenger.

Actualmente el joven tenista nacional se encuentra disputando el Challenger 75 de Santa Cruz, donde tras unos duros duelos logró superar la Qualy y así clasificar al Maind Draw del torneo, para así seguir sumando importantes puntos ATP.

En la primera ronda del Challenger 75 de Santa Cruz, Nicolas Villalon se enfrentó al tenista argentino Santiago de la Fuente (646) a quien venció por parciales de 6-4/7-5, lo que le permitió avanzar hasta los octavos de final del torneo.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en deporte.

El día de ayer, el joven tenista nacional de apenas 22 años, Nicolas Villalon (752), enfrentó los octavos de final del Challenger 75 de Santa Cruz, donde en un batallado duelo cayó ante el tenista argentino Santiago Taverna (255) por parciales de 6-7/6-3/6-7.

Alcanza su mejor posición

Gracias a lo hecho esta semana en Bolivia, el tenista nacional sumó 10 puntos ATP, lo que le permitirán escalar hasta el lugar 687° del ránking ATP, siendo esta su mejor posición histórica. Ahora seguirá buscando desafíos a nivel Challenger, para seguir escalando lugares.

También te puede interesar: ¡"Genera un ambiente de presión"! Everton cuestiona críticas y reuniones de la U con árbitros

NOTAS DESTACADAS

Será juzgado sin trabas: Cae estrategia de la defensa de estudiante que asesinó a inspectora en Calama

Será juzgado sin trabas: Cae estrategia de la defensa de estudiante que asesinó a inspectora en Calama
¿Y qué pasó con Jorge Ugalde? Así quedaron sus cautelares tras audiencia clave en caso de Triple Homicidio

¿Y qué pasó con Jorge Ugalde? Así quedaron sus cautelares tras audiencia clave en caso de Triple Homicidio

¡"Genera un ambiente de presión"! Everton cuestiona críticas y reuniones de la U con árbitros

Supera los 200 millones: Destapan millonario patrimonio de Mara Sedini
mujer detenida por bomba

Mujer quedó con arraigo nacional tras dar falso aviso de bomba en la región de Los Lagos
Decisión del Gobierno reabre el debate: Importante proyecto cultural volvería a foja cero tras ocho años de espera

Decisión del Gobierno reabre el debate: Importante proyecto cultural volvería a foja cero tras ocho años de espera
Matías Soto ce en Curitiba.

¡SIGUE ENCENDIDO! Matías Soto continúa avanzando en el Challenger 75 de Santa Cruz

¡Van por el cupo al Mundial! Dónde y a qué hora ver a La Roja sub-17 ante Bolivia
victor felipe mendez colo colo

VIDEO! ¡Pensando en el próximo desafío! Colo Colo ya palpita el duelo ante Palestino este fin de semana
VIDEO | ¡Destapan registros clave! Relato de principal sospechoso en la muerte de Francisca Millahual caería en contradicción

VIDEO | ¡Destapan registros clave! Relato de principal sospechoso en la muerte de Francisca Millahual caería en contradicción

¡Un motivo personal! La razón por la que Víctor Felipe Méndez llegó a Colo Colo
“Nos van a echar por insolentes”: La broma de José Antonio Neme sobre “desfile de seremis” que sacó carcajadas

“Nos van a echar por insolentes”: La broma de José Antonio Neme sobre “desfile de seremis” que sacó carcajadas
VIDEO | Mara Sedini desata indignación tras evadir pregunta sobre polémica por Estrecho de Magallanes

VIDEO | Mara Sedini desata indignación tras evadir pregunta sobre polémica por Estrecho de Magallanes
Roberto Tobar se reúne con dirigentes de la U.

¿Se vendrán medidas? Revelan la silenciosa reunión de Roberto Tobar y U de Chile por temas arbitrales
Colo Colo considera a un nuevo canterano.

Nueva arma secreta: Fernando Ortiz echa mano en la cantera y considera a otra promesa de Colo Colo
Charles Aránguiz lesionado de gravedad en la U.

¿Se pierde el Clásico Universitario? Charles Aránguiz sufre nueva lesión en la U y revelan detalles
U Católica y su botín en Libertadores.

Más que tres puntos: el millonario premio que ganó U Católica tras histórico triunfo ante Cruzeiro en Libertadores
Figura de U Católica se ilusiona tras triunfo.

Fue la gran figura de U Católica ante Cruzeiro y se ilusiona con clasificar en Copa Libertadores: “La verdad es que…”
Tras meses de dudas PDI zanja el enigmático caso de Rojas Vade: ¿Qué fue lo que realmente pasó?

Tras meses de dudas PDI zanja el enigmático caso de Rojas Vade: ¿Qué fue lo que realmente pasó?
No alcanzó ni a instalarse: Renato Münster da un paso al costado como seremi por “motivos personales y urgentes”

No alcanzó ni a instalarse: Renato Münster da un paso al costado como seremi por “motivos personales y urgentes”