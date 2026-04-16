¡No pudo seguir! Se termina la incursión de Nicolas Villalon en Santa Cruz

Una de las jóvenes promesas del tenis chileno quien ha tenido un gran crecimiento durante la presente temporada es el caso de Nicolas Villalon, joven tenista de 22 años que ya está incursionando en el circuito Challenger.

Actualmente el joven tenista nacional se encuentra disputando el Challenger 75 de Santa Cruz, donde tras unos duros duelos logró superar la Qualy y así clasificar al Maind Draw del torneo, para así seguir sumando importantes puntos ATP.

En la primera ronda del Challenger 75 de Santa Cruz, Nicolas Villalon se enfrentó al tenista argentino Santiago de la Fuente (646) a quien venció por parciales de 6-4/7-5, lo que le permitió avanzar hasta los octavos de final del torneo.

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El día de ayer, el joven tenista nacional de apenas 22 años, Nicolas Villalon (752), enfrentó los octavos de final del Challenger 75 de Santa Cruz, donde en un batallado duelo cayó ante el tenista argentino Santiago Taverna (255) por parciales de 6-7/6-3/6-7.

Alcanza su mejor posición

Gracias a lo hecho esta semana en Bolivia, el tenista nacional sumó 10 puntos ATP, lo que le permitirán escalar hasta el lugar 687° del ránking ATP, siendo esta su mejor posición histórica. Ahora seguirá buscando desafíos a nivel Challenger, para seguir escalando lugares.

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