Decisión del Gobierno reabre el debate: Importante proyecto cultural volvería a foja cero tras ocho años de espera

Decisión del Gobierno reabre el debate: Importante proyecto cultural volvería a foja cero tras ocho años de espera

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

Será juzgado sin trabas: Cae estrategia de la defensa de estudiante que asesinó a inspectora en Calama

Será juzgado sin trabas: Cae estrategia de la defensa de estudiante que asesinó a inspectora en Calama

¡No pudo seguir! Se termina la incursión de Nicolas Villalon en Santa Cruz
¿Y qué pasó con Jorge Ugalde? Así quedaron sus cautelares tras audiencia clave en caso de Triple Homicidio

¿Y qué pasó con Jorge Ugalde? Así quedaron sus cautelares tras audiencia clave en caso de Triple Homicidio

¡"Genera un ambiente de presión"! Everton cuestiona críticas y reuniones de la U con árbitros

Supera los 200 millones: Destapan millonario patrimonio de Mara Sedini
mujer detenida por bomba

Mujer quedó con arraigo nacional tras dar falso aviso de bomba en la región de Los Lagos
Matías Soto ce en Curitiba.

¡SIGUE ENCENDIDO! Matías Soto continúa avanzando en el Challenger 75 de Santa Cruz

¡Van por el cupo al Mundial! Dónde y a qué hora ver a La Roja sub-17 ante Bolivia
victor felipe mendez colo colo

VIDEO! ¡Pensando en el próximo desafío! Colo Colo ya palpita el duelo ante Palestino este fin de semana
VIDEO | ¡Destapan registros clave! Relato de principal sospechoso en la muerte de Francisca Millahual caería en contradicción

VIDEO | ¡Destapan registros clave! Relato de principal sospechoso en la muerte de Francisca Millahual caería en contradicción

La segunda fase del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) quedó detenida luego de que el Gobierno optara por poner fin de manera anticipada al contrato. La decisión frena un proyecto que pretendía retomar una obra emblemática para el desarrollo cultural de Chile, la cual se mantenía inconclusa desde hace ocho años.

Cabe recordar, que el consorcio Moller DVC había quedado a cargo de retomar las obras tras la interrupción provocada por la insolvencia de la compañía española ECISA en 2018. Sin embargo, ahora la empresa recibió el aviso de paralización del trabajo por parte del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

De acuerdo con lo revelado por Santiago Adicto, la magna iniciativa —que se había mantenido en el limbo a raíz de una serie de trámites que se extendieron por casi una década— ahora vuelve a estar en jaque por la reciente decisión gubernamental.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional  

Proyecto inconcluso abre debate por decisión del Ejecutivo

El proceso recién se había concretado tras la validación de la Contraloría General de la República el 22 de enero, que dio luz verde a la adjudicación. Semanas después, a inicios de marzo, se comunicó el reinicio de los trabajos, con un presupuesto que superaba los $114 mil millones y un plazo cercano a los 750 días para su ejecución.

Dentro de las obras proyectadas se incluía una expansión de aproximadamente 16 mil metros cuadrados, junto con la creación de un espacio escénico versátil de alto estándar, capaz de albergar a más de 1.600 personas. A ello se sumaba la incorporación de equipamiento técnico avanzado en sonido, montaje escénico y plataformas audiovisuales.

Desde un comienzo, el proyecto en el GAM enfrentó trabas y definiciones poco consistentes por parte del Ejecutivo, un contexto que terminó por desencadenar la decisión de cancelar el contrato unilateralmente.

Ahora, el cierre administrativo del contrato aún debe concretarse: el Ministerio de Obras Públicas tiene hasta 45 días para oficializar la medida y establecer el pago que correspondería al consorcio. Proyecciones citadas por el mencionado portal sitúan esa eventual compensación en torno a los $4.000 millones, un monto que podría reabrir el debate sobre el impacto fiscal de decisiones adoptadas cuando la iniciativa ya estaba en marcha.

Te puede interesar: “¿Vienen a conocer Puente Alto?”: Alcalde Toledo dispara contra el Gobierno tras ser excluido de reunión clave en la comuna

NOTAS DESTACADAS

Será juzgado sin trabas: Cae estrategia de la defensa de estudiante que asesinó a inspectora en Calama

Será juzgado sin trabas: Cae estrategia de la defensa de estudiante que asesinó a inspectora en Calama

¡No pudo seguir! Se termina la incursión de Nicolas Villalon en Santa Cruz
¿Y qué pasó con Jorge Ugalde? Así quedaron sus cautelares tras audiencia clave en caso de Triple Homicidio

¿Y qué pasó con Jorge Ugalde? Así quedaron sus cautelares tras audiencia clave en caso de Triple Homicidio

¡"Genera un ambiente de presión"! Everton cuestiona críticas y reuniones de la U con árbitros

Supera los 200 millones: Destapan millonario patrimonio de Mara Sedini
mujer detenida por bomba

Mujer quedó con arraigo nacional tras dar falso aviso de bomba en la región de Los Lagos
Matías Soto ce en Curitiba.

¡SIGUE ENCENDIDO! Matías Soto continúa avanzando en el Challenger 75 de Santa Cruz

¡Van por el cupo al Mundial! Dónde y a qué hora ver a La Roja sub-17 ante Bolivia
victor felipe mendez colo colo

VIDEO! ¡Pensando en el próximo desafío! Colo Colo ya palpita el duelo ante Palestino este fin de semana
VIDEO | ¡Destapan registros clave! Relato de principal sospechoso en la muerte de Francisca Millahual caería en contradicción

VIDEO | ¡Destapan registros clave! Relato de principal sospechoso en la muerte de Francisca Millahual caería en contradicción

¡Un motivo personal! La razón por la que Víctor Felipe Méndez llegó a Colo Colo
“Nos van a echar por insolentes”: La broma de José Antonio Neme sobre “desfile de seremis” que sacó carcajadas

“Nos van a echar por insolentes”: La broma de José Antonio Neme sobre “desfile de seremis” que sacó carcajadas
VIDEO | Mara Sedini desata indignación tras evadir pregunta sobre polémica por Estrecho de Magallanes

VIDEO | Mara Sedini desata indignación tras evadir pregunta sobre polémica por Estrecho de Magallanes
Roberto Tobar se reúne con dirigentes de la U.

¿Se vendrán medidas? Revelan la silenciosa reunión de Roberto Tobar y U de Chile por temas arbitrales
Colo Colo considera a un nuevo canterano.

Nueva arma secreta: Fernando Ortiz echa mano en la cantera y considera a otra promesa de Colo Colo
Charles Aránguiz lesionado de gravedad en la U.

¿Se pierde el Clásico Universitario? Charles Aránguiz sufre nueva lesión en la U y revelan detalles
U Católica y su botín en Libertadores.

Más que tres puntos: el millonario premio que ganó U Católica tras histórico triunfo ante Cruzeiro en Libertadores
Figura de U Católica se ilusiona tras triunfo.

Fue la gran figura de U Católica ante Cruzeiro y se ilusiona con clasificar en Copa Libertadores: “La verdad es que…”
Tras meses de dudas PDI zanja el enigmático caso de Rojas Vade: ¿Qué fue lo que realmente pasó?

Tras meses de dudas PDI zanja el enigmático caso de Rojas Vade: ¿Qué fue lo que realmente pasó?
No alcanzó ni a instalarse: Renato Münster da un paso al costado como seremi por “motivos personales y urgentes”

No alcanzó ni a instalarse: Renato Münster da un paso al costado como seremi por “motivos personales y urgentes”