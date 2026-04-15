Tras meses de dudas PDI zanja el enigmático caso de Rojas Vade: ¿Qué fue lo que realmente pasó?

El caso del ex convencional Rodrigo Rojas Vade —quien apareció gravemente lesionado y con consignas políticas escritas en su cuerpo, a un costado de la Ruta 78—, causó tanto impacto como una larga lista de preguntas. Ahora, casi un mes tras lo ocurrido, la PDI al fin tiene una respuesta.

La investigación ha estado en manos de la brigada antisecuestros del organismo policial, que durante este periodo ha ido reconstruyendo lo ocurrido. Con el avance de las diligencias, comenzaron a aparecer nuevos elementos en torno al supuesto ataque que involucró al también conocido en redes sociales como “Pelao' Vade”.

Y es que, mientras se mantenía internado de urgencia, los antecedentes de Rojas Vade cobraron especial importancia en las diligencias. Pronto, la tesis de un autoatentado comenzó a ganar fuerza.

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Las pericias comenzaron a revelar coincidencias llamativas: los elementos usados para inmovilizarlo correspondían a otros que portaba entre sus pertenencias, incluso con numeración idéntica. En paralelo, los mensajes escritos —“Viva Kast” y “No + zurdos”— mostraban trazos compatibles con su letra, y en su automóvil se encontró un marcador del mismo tipo que habría servido para realizarlos.

¿En qué quedó el caso de Rojas Vade?

Ahora, el informe ya fue entregado al Ministerio Público por la PDI, según pudo corroborar La Tercera. En sus conclusiones, el documento descarta la participación de otras personas en los hechos, al no encontrar evidencia que apunte en esa dirección.

Tras el cierre de las diligencias por parte del organismo policial, el Ministerio Público dispone ahora de los antecedentes necesarios para resolver los pasos a seguir, entre ellos, la eventual conclusión de la causa.

Aun con la repercusión que alcanzó el caso, no está claro que Rodrigo Rojas Vade vaya a ser formalizado. Entre las razones, se considera que no intervino en la presentación de la denuncia y que el ordenamiento jurídico no tipifica como delito las conductas de autolesión.

La causa se originó sin querellas de por medio, luego de que personas que transitaban por el sector lo divisaron fuera de su automóvil a la altura del kilómetro 59 de la caletera en la mencionada ruta. Ante esa situación, fueron ellos quienes alertaron a Carabineros, dando inicio a la indagatoria.

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