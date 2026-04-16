Supera los 200 millones: Destapan millonario patrimonio de Mara Sedini

El pasado 4 de abril, la Ministra Secretaria General de Gobierno, Mara Sedini, envió su primera Declaración de Intereses y Patrimonio (DIP). Este hecho, recurrente en los gobiernos entrantes, desató un sin fin de reacciones y abrió la polémica con respecto a los bienes que posee actualmente.

Mediante la plataforma Infopropiedad de la Contraloría, la también comunicadora y actriz detalló su actividad profesional de los últimos 12 meses, en donde se desempeñaba como conductora en Radio Agricultura además, era directora de Asuntos Públicos en la Fundación para el Progreso, una organización sin fines de locro donde ejercía labores de comunicación estratégica.

Sumado a lo anterior, la ministra reportó deudas en un total de $224 millones, a esto se le agrega un crédito hipotecario en Banco de Chile que asciende a $93,6 millones, y una obligación con la sociedad Viancos & Sedini, por $130,8 millones

A través de la plataforma Infopropiedad la vocera de gobierno entregó detalles sobre sus bienes, entre ellos varias propiedades en la región Metropolitana.

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El gran patrimonio de Mara Sedini

En ese sentido, dentro de las propiedades de la secretaria de Estado se notificaron dos inmuebles ubicados en la comuna de San Joaquín cada uno con una tasación superior a los 800 millones de pesos, sin embargo, solo posee un 17,06% de ellas.

Aparte, cuenta con una parcela situada en la comuna de Lampa, evaluada en $907 millones. También, agregó dos lotes en la comuna de San Joaquín por un valor de $387 millones. De acuerdo a lo anterior, el total de las propiedades de Mara Sedini alcanza los $2.945 millones.

En su patrimonio inmobiliario, Mara Sedini, declaró un departamento ubicado en la comuna de Lo Barnechea, que tiene un valor superior a $212 millones

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