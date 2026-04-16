Supera los 200 millones: Destapan millonario patrimonio de Mara Sedini

Por: Belén Zuniga

NOTAS DESTACADAS

Será juzgado sin trabas: Cae estrategia de la defensa de estudiante que asesinó a inspectora en Calama

Será juzgado sin trabas: Cae estrategia de la defensa de estudiante que asesinó a inspectora en Calama

¡No pudo seguir! Se termina la incursión de Nicolas Villalon en Santa Cruz
¿Y qué pasó con Jorge Ugalde? Así quedaron sus cautelares tras audiencia clave en caso de Triple Homicidio

¿Y qué pasó con Jorge Ugalde? Así quedaron sus cautelares tras audiencia clave en caso de Triple Homicidio

¡"Genera un ambiente de presión"! Everton cuestiona críticas y reuniones de la U con árbitros
mujer detenida por bomba

Mujer quedó con arraigo nacional tras dar falso aviso de bomba en la región de Los Lagos
Decisión del Gobierno reabre el debate: Importante proyecto cultural volvería a foja cero tras ocho años de espera

Decisión del Gobierno reabre el debate: Importante proyecto cultural volvería a foja cero tras ocho años de espera
Matías Soto ce en Curitiba.

¡SIGUE ENCENDIDO! Matías Soto continúa avanzando en el Challenger 75 de Santa Cruz

¡Van por el cupo al Mundial! Dónde y a qué hora ver a La Roja sub-17 ante Bolivia
victor felipe mendez colo colo

VIDEO! ¡Pensando en el próximo desafío! Colo Colo ya palpita el duelo ante Palestino este fin de semana
VIDEO | ¡Destapan registros clave! Relato de principal sospechoso en la muerte de Francisca Millahual caería en contradicción

VIDEO | ¡Destapan registros clave! Relato de principal sospechoso en la muerte de Francisca Millahual caería en contradicción

El pasado 4 de abril, la Ministra Secretaria General de Gobierno, Mara Sedini, envió su primera Declaración de Intereses y Patrimonio (DIP). Este hecho, recurrente en los gobiernos entrantes, desató un sin fin de reacciones y abrió la polémica con respecto a los bienes que posee actualmente.

Mediante la plataforma Infopropiedad de la Contraloría, la también comunicadora y actriz detalló su actividad profesional de los últimos 12 meses, en donde se desempeñaba como conductora en Radio Agricultura además, era directora de Asuntos Públicos en la Fundación para el Progreso, una organización sin fines de locro donde ejercía labores de comunicación estratégica.

Sumado a lo anterior, la ministra reportó deudas en un total de $224 millones, a esto se le agrega un crédito hipotecario en Banco de Chile que asciende a $93,6 millones, y una obligación con la sociedad Viancos & Sedini, por $130,8 millones

A través de la plataforma Infopropiedad la vocera de gobierno entregó detalles sobre sus bienes, entre ellos varias propiedades en la región Metropolitana.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional  

El gran patrimonio de Mara Sedini

En ese sentido, dentro de las propiedades de la secretaria de Estado se notificaron dos inmuebles ubicados en la comuna de San Joaquín  cada uno con una tasación superior a los 800 millones de pesos, sin embargo, solo posee un 17,06% de ellas.

Aparte, cuenta con una parcela situada en la comuna de Lampa, evaluada en $907 millones. También, agregó dos lotes en la comuna de San Joaquín por un valor de $387 millones. De acuerdo a lo anterior, el total de las propiedades de Mara Sedini alcanza los $2.945 millones.

En su patrimonio inmobiliario, Mara Sedini, declaró un departamento ubicado en la comuna de Lo Barnechea, que tiene un valor superior a $212 millones

Te puede interesar: ¿Quién pagó el almuerzo? Nueva polémica del presidente Kast desata presión y Contraloría exige explicaciones

NOTAS DESTACADAS

Será juzgado sin trabas: Cae estrategia de la defensa de estudiante que asesinó a inspectora en Calama

Será juzgado sin trabas: Cae estrategia de la defensa de estudiante que asesinó a inspectora en Calama

¡No pudo seguir! Se termina la incursión de Nicolas Villalon en Santa Cruz
¿Y qué pasó con Jorge Ugalde? Así quedaron sus cautelares tras audiencia clave en caso de Triple Homicidio

¿Y qué pasó con Jorge Ugalde? Así quedaron sus cautelares tras audiencia clave en caso de Triple Homicidio

¡"Genera un ambiente de presión"! Everton cuestiona críticas y reuniones de la U con árbitros
mujer detenida por bomba

Mujer quedó con arraigo nacional tras dar falso aviso de bomba en la región de Los Lagos
Decisión del Gobierno reabre el debate: Importante proyecto cultural volvería a foja cero tras ocho años de espera

Decisión del Gobierno reabre el debate: Importante proyecto cultural volvería a foja cero tras ocho años de espera
Matías Soto ce en Curitiba.

¡SIGUE ENCENDIDO! Matías Soto continúa avanzando en el Challenger 75 de Santa Cruz

¡Van por el cupo al Mundial! Dónde y a qué hora ver a La Roja sub-17 ante Bolivia
victor felipe mendez colo colo

VIDEO! ¡Pensando en el próximo desafío! Colo Colo ya palpita el duelo ante Palestino este fin de semana
VIDEO | ¡Destapan registros clave! Relato de principal sospechoso en la muerte de Francisca Millahual caería en contradicción

VIDEO | ¡Destapan registros clave! Relato de principal sospechoso en la muerte de Francisca Millahual caería en contradicción

¡Un motivo personal! La razón por la que Víctor Felipe Méndez llegó a Colo Colo
“Nos van a echar por insolentes”: La broma de José Antonio Neme sobre “desfile de seremis” que sacó carcajadas

“Nos van a echar por insolentes”: La broma de José Antonio Neme sobre “desfile de seremis” que sacó carcajadas
VIDEO | Mara Sedini desata indignación tras evadir pregunta sobre polémica por Estrecho de Magallanes

VIDEO | Mara Sedini desata indignación tras evadir pregunta sobre polémica por Estrecho de Magallanes
Roberto Tobar se reúne con dirigentes de la U.

¿Se vendrán medidas? Revelan la silenciosa reunión de Roberto Tobar y U de Chile por temas arbitrales
Colo Colo considera a un nuevo canterano.

Nueva arma secreta: Fernando Ortiz echa mano en la cantera y considera a otra promesa de Colo Colo
Charles Aránguiz lesionado de gravedad en la U.

¿Se pierde el Clásico Universitario? Charles Aránguiz sufre nueva lesión en la U y revelan detalles
U Católica y su botín en Libertadores.

Más que tres puntos: el millonario premio que ganó U Católica tras histórico triunfo ante Cruzeiro en Libertadores
Figura de U Católica se ilusiona tras triunfo.

Fue la gran figura de U Católica ante Cruzeiro y se ilusiona con clasificar en Copa Libertadores: “La verdad es que…”
Tras meses de dudas PDI zanja el enigmático caso de Rojas Vade: ¿Qué fue lo que realmente pasó?

Tras meses de dudas PDI zanja el enigmático caso de Rojas Vade: ¿Qué fue lo que realmente pasó?
No alcanzó ni a instalarse: Renato Münster da un paso al costado como seremi por “motivos personales y urgentes”

No alcanzó ni a instalarse: Renato Münster da un paso al costado como seremi por “motivos personales y urgentes”