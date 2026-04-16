¿Se pierde el Clásico Universitario? Charles Aránguiz sufre nueva lesión en la U y revelan detalles

Charles Aránguiz lesionado de gravedad en la U.

Por: Fabián Marambio

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Charles Aránguiz no lo ha pasado bien el último tiempo en U de Chile, pues una lesión muscular lo ha tenido marginado de las canchas durante varias jornadas. Para más remate, el "Príncipe" venía recién dejándola atrás, pero ahora sufrió una nueva dolencia en otra zona de su cuerpo que tiene a todos preocupados en el Centro Deportivo Azul.

El volante sufrió hace unas semanas un desgarro en el bíceps femoral, molestia que ya superó por completo. Sin embargo, según revelaron desde RedGol, Aránguiz ahora sufre una sobrecarga en el sóleo de su pierna izquierda, la misma que hace algunos años fue operada del Tendón de Aquiles. Es por eso que se encuentra entrenando diferenciado de sus compañeros actualmente.

Detallan la nueva lesión de Charles Aránguiz en la U

Debido a que la dolencia está cerca de una zona complicada para el volante, lo están llevando con mucho cuidado en el CDA. Es más, es posible que esté otras tres semanas alejado de las canchas, panorama complejo que lo tendría de vuelta en las canchas para los partidos de Copa de la Liga que se disputarán en mayo.

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Charles Aránguiz tiene fecha de regreso a las canchas tras su lesión en la U
Aránguiz sufre nueva lesión en la U.

Aránguiz se perderá el Clásico Universitario

Lamentablemente para las aspiraciones de los azules, el "Príncipe" está descartado para el Clásico Universitario que se disputará este sábado 25 de abril en el Estadio Nacional, dándole un verdadero dolo de cabeza a Fernando Gago, quien esperaba tenerlo disponible para el crucial partido de la temporada.

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Panorama complejo para Aránguiz y la U, ya que la lista de partidos que se ha perdido por lesión seguirá aumentando al menos por las próximas tres semanas. Lo cierto es que el volante debe tener resguardos con esta nueva dolencia para no comprometer una zona que ya fue sometida a operación hace ya varios años.

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