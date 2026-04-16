Mujer quedó con arraigo nacional tras dar falso aviso de bomba en la región de Los Lagos

mujer detenida por bomba

Por: Belén Zuniga

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Durante la jornada del pasado martes, una mujer fue detenida tras realizar un falso aviso de bomba en el aeródromo Mocopulli en Dalcahue, en la región de Los Lagos.

Los hechos ocurrieron cuando la acusada esperaba un vuelo de Latam con destino a Santiago misma instancia en donde aprovechó alertar que tenía una supuesta bomba en su maleta.

Tras activar los protocolos de seguridad, personal de Carabineros acudió al lugar, en donde detuvieron a la mujer en flagrancia.

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Durante la audiencia, el tribunal declaró legal el procedimiento y la Fiscalía representada por el fiscal David Parrini, formalizó la investigación por el delito de falsa alarma.

"En consideración de que la imputada no tenía condenas anteriores y que se trata de un delito que tiene una penalidad de 61 días a 541 días de presidio menor en su grado mínimo, se decretaron las cautelares de arraigo nacional", mencionaron.

En esa línea, se decretó la prohibición de acercarse al aeródromo y tampoco puede bordar vuelos de la línea comercial Latam. Además, se decretó 70 días de investigación.

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