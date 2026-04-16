Fue la gran figura de U Católica ante Cruzeiro y se ilusiona con clasificar en Copa Libertadores: “La verdad es que…”

U Católica logró un triunfo histórico en Brasil al anteponerse a Cruzeiro por la cuenta mínima, todo esto con un gran rendimiento de Fernando Zuqui. El volante argentino fue una de las figuras de la UC en el compromiso y sorprendió a muchos con su nivel, pues viene retornando a las canchas después de una lesión bastante compleja.

Después de la victoria, el argentino conversó a fondo con ESPN y confesó que el triunfo despierta una gran ilusión en el certamen. "Yo estoy muy ilusionado. La realidad es que estoy ilusionado. Tengo fe por el equipo, por el grupo que tenemos, y hoy quedó demostrado con lo que hicimos dentro del campo de juego", señaló Zuqui en primera instancia.

Fernando Zuqui se ilusiona con U Católica en Libertadores

A pesar de su ilusión, el mediocampista cruzado también llamó a la calma y seguir mejorando errores. "Tenemos que ir partido a partido porque la Copa Libertadores es una competencia muy difícil, en la que están los mejores equipos de cada país, entonces, creo que hoy necesitamos descansar, ver los errores y ver las virtudes que tuvimos y mejorar", complemento el exjugador de Estudiantes de La Plata.

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Fernando Zuqui se ilusiona tras triunfo de la UC.

Respecto al complejo partido ante Cruzeiro, Zuqui se refirió a la grave lesión que viene dejando atrás. "Fue un partido muy disputado, contra un rival que tiene mucha jerarquía. Como mencioné antes, hace 9 meses que uno está volviendo después de una lesión difícil, y hoy (ayer) sentí que pude ayudar a mis compañeros para que juntos podamos lograr estos tres puntos que los necesitábamos", concluyó.

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Así las cosas, U Católica sumó su primeros tres puntos en la Copa Libertadores y se metió de lleno en la lucha después de perder en el debut ante Boca Juniors. Ahora los cruzados tendrán que enfocarse en los torneos locales para luego volver al plano internacional, cuando visiten a Barcelona SC el próximo 28 de abril.