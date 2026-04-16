¿Y qué pasó con Jorge Ugalde? Así quedaron sus cautelares tras audiencia clave en caso de Triple Homicidio

¿Y qué pasó con Jorge Ugalde? Así quedaron sus cautelares tras audiencia clave en caso de Triple Homicidio

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

Será juzgado sin trabas: Cae estrategia de la defensa de estudiante que asesinó a inspectora en Calama

Será juzgado sin trabas: Cae estrategia de la defensa de estudiante que asesinó a inspectora en Calama

¡No pudo seguir! Se termina la incursión de Nicolas Villalon en Santa Cruz

¡"Genera un ambiente de presión"! Everton cuestiona críticas y reuniones de la U con árbitros

Supera los 200 millones: Destapan millonario patrimonio de Mara Sedini
mujer detenida por bomba

Mujer quedó con arraigo nacional tras dar falso aviso de bomba en la región de Los Lagos
Decisión del Gobierno reabre el debate: Importante proyecto cultural volvería a foja cero tras ocho años de espera

Decisión del Gobierno reabre el debate: Importante proyecto cultural volvería a foja cero tras ocho años de espera
Matías Soto ce en Curitiba.

¡SIGUE ENCENDIDO! Matías Soto continúa avanzando en el Challenger 75 de Santa Cruz

¡Van por el cupo al Mundial! Dónde y a qué hora ver a La Roja sub-17 ante Bolivia
victor felipe mendez colo colo

VIDEO! ¡Pensando en el próximo desafío! Colo Colo ya palpita el duelo ante Palestino este fin de semana
VIDEO | ¡Destapan registros clave! Relato de principal sospechoso en la muerte de Francisca Millahual caería en contradicción

VIDEO | ¡Destapan registros clave! Relato de principal sospechoso en la muerte de Francisca Millahual caería en contradicción

Jorge Ugalde —único imputado en la causa por el Triple Homicidio de La Reina que terminó con la vida de Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos— se mantendrá tras la rejas, luego de que el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago resolviera este jueves mantener la prisión preventiva en su contra

Fue durante una audiencia realizada este jueves, que la defensa del acusado no logró imponer su posición —y revertir la medida cautelar más gravosa— ante los argumentos de la Fiscalía. 

“El tribunal estimó que no han variado las circunstancias que llevaron a decretar la prisión preventiva en la formalización y se mantienen presunciones fundadas de participación del imputado”, detalló la Fiscalía Metropolitana Oriente en sus redes sociales. 

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional 

Nuevos antecedentes complican a Jorge Ugalde 

Cabe destacar, que nuevos elementos del caso fueron dados a conocer tras cinco meses del crimen. A través de un reportaje de Mega Investiga, se difundieron antecedentes que permanecían reservados, entre ellos un video registrado por el propio imputado al día siguiente del incidente, incluyendo registros de audios y testimonios que hasta ahora no habían salido a la luz.

Además, el trabajo forense incorporó evidencia clave obtenida tanto dentro de la vivienda como en sus accesos, donde se levantaron muestras que combinaban material biológico de la víctima y del imputado en el crimen.

En otra línea, un guante de uso en jardinería vinculado a Jorge Ugalde presentó rastros atribuibles al fotógrafo. En paralelo, el registro de cámaras de vigilancia no evidenció el ingreso de personas ajenas al inmueble durante la jornada en que se produjo el hecho.

Te puede interesar: El escalofriante audio de Jorge Ugalde que sacude caso de Triple Homicidio en La Reina: Fiscalía asegura que será clave

NOTAS DESTACADAS

Será juzgado sin trabas: Cae estrategia de la defensa de estudiante que asesinó a inspectora en Calama

Será juzgado sin trabas: Cae estrategia de la defensa de estudiante que asesinó a inspectora en Calama

¡No pudo seguir! Se termina la incursión de Nicolas Villalon en Santa Cruz

¡"Genera un ambiente de presión"! Everton cuestiona críticas y reuniones de la U con árbitros

Supera los 200 millones: Destapan millonario patrimonio de Mara Sedini
mujer detenida por bomba

Mujer quedó con arraigo nacional tras dar falso aviso de bomba en la región de Los Lagos
Decisión del Gobierno reabre el debate: Importante proyecto cultural volvería a foja cero tras ocho años de espera

Decisión del Gobierno reabre el debate: Importante proyecto cultural volvería a foja cero tras ocho años de espera
Matías Soto ce en Curitiba.

¡SIGUE ENCENDIDO! Matías Soto continúa avanzando en el Challenger 75 de Santa Cruz

¡Van por el cupo al Mundial! Dónde y a qué hora ver a La Roja sub-17 ante Bolivia
victor felipe mendez colo colo

VIDEO! ¡Pensando en el próximo desafío! Colo Colo ya palpita el duelo ante Palestino este fin de semana
VIDEO | ¡Destapan registros clave! Relato de principal sospechoso en la muerte de Francisca Millahual caería en contradicción

VIDEO | ¡Destapan registros clave! Relato de principal sospechoso en la muerte de Francisca Millahual caería en contradicción

¡Un motivo personal! La razón por la que Víctor Felipe Méndez llegó a Colo Colo
“Nos van a echar por insolentes”: La broma de José Antonio Neme sobre “desfile de seremis” que sacó carcajadas

“Nos van a echar por insolentes”: La broma de José Antonio Neme sobre “desfile de seremis” que sacó carcajadas
VIDEO | Mara Sedini desata indignación tras evadir pregunta sobre polémica por Estrecho de Magallanes

VIDEO | Mara Sedini desata indignación tras evadir pregunta sobre polémica por Estrecho de Magallanes
Roberto Tobar se reúne con dirigentes de la U.

¿Se vendrán medidas? Revelan la silenciosa reunión de Roberto Tobar y U de Chile por temas arbitrales
Colo Colo considera a un nuevo canterano.

Nueva arma secreta: Fernando Ortiz echa mano en la cantera y considera a otra promesa de Colo Colo
Charles Aránguiz lesionado de gravedad en la U.

¿Se pierde el Clásico Universitario? Charles Aránguiz sufre nueva lesión en la U y revelan detalles
U Católica y su botín en Libertadores.

Más que tres puntos: el millonario premio que ganó U Católica tras histórico triunfo ante Cruzeiro en Libertadores
Figura de U Católica se ilusiona tras triunfo.

Fue la gran figura de U Católica ante Cruzeiro y se ilusiona con clasificar en Copa Libertadores: “La verdad es que…”
Tras meses de dudas PDI zanja el enigmático caso de Rojas Vade: ¿Qué fue lo que realmente pasó?

Tras meses de dudas PDI zanja el enigmático caso de Rojas Vade: ¿Qué fue lo que realmente pasó?
No alcanzó ni a instalarse: Renato Münster da un paso al costado como seremi por “motivos personales y urgentes”

No alcanzó ni a instalarse: Renato Münster da un paso al costado como seremi por “motivos personales y urgentes”