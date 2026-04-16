¿Y qué pasó con Jorge Ugalde? Así quedaron sus cautelares tras audiencia clave en caso de Triple Homicidio

Jorge Ugalde —único imputado en la causa por el Triple Homicidio de La Reina que terminó con la vida de Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos— se mantendrá tras la rejas, luego de que el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago resolviera este jueves mantener la prisión preventiva en su contra.

Fue durante una audiencia realizada este jueves, que la defensa del acusado no logró imponer su posición —y revertir la medida cautelar más gravosa— ante los argumentos de la Fiscalía.

“El tribunal estimó que no han variado las circunstancias que llevaron a decretar la prisión preventiva en la formalización y se mantienen presunciones fundadas de participación del imputado”, detalló la Fiscalía Metropolitana Oriente en sus redes sociales.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Nuevos antecedentes complican a Jorge Ugalde

Cabe destacar, que nuevos elementos del caso fueron dados a conocer tras cinco meses del crimen. A través de un reportaje de Mega Investiga, se difundieron antecedentes que permanecían reservados, entre ellos un video registrado por el propio imputado al día siguiente del incidente, incluyendo registros de audios y testimonios que hasta ahora no habían salido a la luz.

Además, el trabajo forense incorporó evidencia clave obtenida tanto dentro de la vivienda como en sus accesos, donde se levantaron muestras que combinaban material biológico de la víctima y del imputado en el crimen.

En otra línea, un guante de uso en jardinería vinculado a Jorge Ugalde presentó rastros atribuibles al fotógrafo. En paralelo, el registro de cámaras de vigilancia no evidenció el ingreso de personas ajenas al inmueble durante la jornada en que se produjo el hecho.

Te puede interesar: El escalofriante audio de Jorge Ugalde que sacude caso de Triple Homicidio en La Reina: Fiscalía asegura que será clave