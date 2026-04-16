Más que tres puntos: el millonario premio que ganó U Católica tras histórico triunfo ante Cruzeiro en Libertadores

U Católica logró un triunfo histórico en Brasil después de derrotar por 1-2 a Cruzeiro en Copa Libertadores. Esta victoria les da un envión importante en la fase de grupos, pero también hace festejar a la dirigencia ya que beneficiarán considerablemente sus arcas después de quedarse con un millonario bono económico.

Para esta temporada 2026 la Conmebol aumentó los premios en general, incluidos los bonos por cada victoria en la competición. Por victoria, el ente sudamericano otorga 340 mil dólares a cada club, es decir, los cruzados se quedaron con un botín de 300 millones de pesos.

Los millones que ha ganado U Católica en Copa Libertadores

A lo anterior también hay que sumar el millón de dólares que entrega Conmebol por cada partido disputado de local. Es decir, considerando el partido ante Boca Juniors y este ante Cruzeiro, la UC ya acumula 1.340.000 dólares, cifra que seguirá aumentando de manera confirmada los dos partidos que le restan en el Claro Arena: Barcelona SC y Cruzeiro.

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U Católica se aseguró un gran premio económico en Libertadores.

Es decir, a estos 1.340.000 dólares se sumarán sí o sí otros dos millones, acumulando 3.340.000 dólares por su participación en la fase de grupos. Es más, si consigue ganar sus próximos cuatro partidos se asegurará la clasificación a los octavos de final y, además, 1.360.000 adicionales, aunque esto estará sujeto al rendimiento del equipo.

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Así las cosas, Universidad Católica está viviendo una Copa Libertadores soñada después de un triunfo ante Cruzeiro que le permitió levantarse en su grupo pero, además, también le sirvió para comenzar a acumular un muy buen botín económico que incluso podría ayudar a potenciar el equipo de cara al futuro.