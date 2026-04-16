Será juzgado sin trabas: Cae estrategia de la defensa de estudiante que asesinó a inspectora en Calama

Será juzgado sin trabas: Cae estrategia de la defensa de estudiante que asesinó a inspectora en Calama

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

¡No pudo seguir! Se termina la incursión de Nicolas Villalon en Santa Cruz
¿Y qué pasó con Jorge Ugalde? Así quedaron sus cautelares tras audiencia clave en caso de Triple Homicidio

¿Y qué pasó con Jorge Ugalde? Así quedaron sus cautelares tras audiencia clave en caso de Triple Homicidio

¡"Genera un ambiente de presión"! Everton cuestiona críticas y reuniones de la U con árbitros

Supera los 200 millones: Destapan millonario patrimonio de Mara Sedini
mujer detenida por bomba

Mujer quedó con arraigo nacional tras dar falso aviso de bomba en la región de Los Lagos
Decisión del Gobierno reabre el debate: Importante proyecto cultural volvería a foja cero tras ocho años de espera

Decisión del Gobierno reabre el debate: Importante proyecto cultural volvería a foja cero tras ocho años de espera
Matías Soto ce en Curitiba.

¡SIGUE ENCENDIDO! Matías Soto continúa avanzando en el Challenger 75 de Santa Cruz

¡Van por el cupo al Mundial! Dónde y a qué hora ver a La Roja sub-17 ante Bolivia
victor felipe mendez colo colo

VIDEO! ¡Pensando en el próximo desafío! Colo Colo ya palpita el duelo ante Palestino este fin de semana
VIDEO | ¡Destapan registros clave! Relato de principal sospechoso en la muerte de Francisca Millahual caería en contradicción

VIDEO | ¡Destapan registros clave! Relato de principal sospechoso en la muerte de Francisca Millahual caería en contradicción

La estrategia de la defensa de Hernán Meneses, alumno de 18 años vinculado al ataque registrado en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama —caso que dejó como saldo la muerte de una inspectora y varias personas con lesiones— no prosperó tras la tajante decisión de la Corte de Apelaciones de Antofagasta.

Apelando a una eventual condición psiquiátrica, la defensa planteó la paralización del caso, aludiendo a que el imputado no habría tenido plena conciencia de sus acciones. En esa línea, según detalló Meganoticias, recordaron que la legislación contempla suspender un juicio cuando se acredita que una enfermedad mental pudo incidir en la comprensión del delito al momento de su ejecución.

El tribunal, no obstante, descartó acoger el amparo al estimar que esta herramienta está prevista para casos de privación de libertad indebida, condición que no se cumple en este escenario. A ello se suma que, según lo expuesto en la resolución, existen diversos antecedentes que vinculan al imputado con el delito investigado.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional  

De acuerdo con el fallo, recogido por el citado medio, se establece que "en consecuencia y como ya fuera anunciado, el control de legalidad de esta Corte consiste en verificar si la jueza recurrida aplicó el estándar normativo pertinente y si la conclusión negativa se apoya en razones objetivas y comprensibles, descartando arbitrariedad".

La investigación ya contaba con una medida cautelar vigente desde fines de marzo: el imputado, de 18 años, permanece en prisión preventiva por su presunta responsabilidad en la muerte de la inspectora María Victoria Reyes, además de los ataques que dejaron otras cuatro personas lesionadas en Calama.

Te puede interesar: Tenía tres horas de clases y sufría bullying: Los nuevos antecedentes de imputado por ataque en colegio de Calama

NOTAS DESTACADAS

¡No pudo seguir! Se termina la incursión de Nicolas Villalon en Santa Cruz
¿Y qué pasó con Jorge Ugalde? Así quedaron sus cautelares tras audiencia clave en caso de Triple Homicidio

¿Y qué pasó con Jorge Ugalde? Así quedaron sus cautelares tras audiencia clave en caso de Triple Homicidio

¡"Genera un ambiente de presión"! Everton cuestiona críticas y reuniones de la U con árbitros

Supera los 200 millones: Destapan millonario patrimonio de Mara Sedini
mujer detenida por bomba

Mujer quedó con arraigo nacional tras dar falso aviso de bomba en la región de Los Lagos
Decisión del Gobierno reabre el debate: Importante proyecto cultural volvería a foja cero tras ocho años de espera

Decisión del Gobierno reabre el debate: Importante proyecto cultural volvería a foja cero tras ocho años de espera
Matías Soto ce en Curitiba.

¡SIGUE ENCENDIDO! Matías Soto continúa avanzando en el Challenger 75 de Santa Cruz

¡Van por el cupo al Mundial! Dónde y a qué hora ver a La Roja sub-17 ante Bolivia
victor felipe mendez colo colo

VIDEO! ¡Pensando en el próximo desafío! Colo Colo ya palpita el duelo ante Palestino este fin de semana
VIDEO | ¡Destapan registros clave! Relato de principal sospechoso en la muerte de Francisca Millahual caería en contradicción

VIDEO | ¡Destapan registros clave! Relato de principal sospechoso en la muerte de Francisca Millahual caería en contradicción

¡Un motivo personal! La razón por la que Víctor Felipe Méndez llegó a Colo Colo
“Nos van a echar por insolentes”: La broma de José Antonio Neme sobre “desfile de seremis” que sacó carcajadas

“Nos van a echar por insolentes”: La broma de José Antonio Neme sobre “desfile de seremis” que sacó carcajadas
VIDEO | Mara Sedini desata indignación tras evadir pregunta sobre polémica por Estrecho de Magallanes

VIDEO | Mara Sedini desata indignación tras evadir pregunta sobre polémica por Estrecho de Magallanes
Roberto Tobar se reúne con dirigentes de la U.

¿Se vendrán medidas? Revelan la silenciosa reunión de Roberto Tobar y U de Chile por temas arbitrales
Colo Colo considera a un nuevo canterano.

Nueva arma secreta: Fernando Ortiz echa mano en la cantera y considera a otra promesa de Colo Colo
Charles Aránguiz lesionado de gravedad en la U.

¿Se pierde el Clásico Universitario? Charles Aránguiz sufre nueva lesión en la U y revelan detalles
U Católica y su botín en Libertadores.

Más que tres puntos: el millonario premio que ganó U Católica tras histórico triunfo ante Cruzeiro en Libertadores
Figura de U Católica se ilusiona tras triunfo.

Fue la gran figura de U Católica ante Cruzeiro y se ilusiona con clasificar en Copa Libertadores: “La verdad es que…”
Tras meses de dudas PDI zanja el enigmático caso de Rojas Vade: ¿Qué fue lo que realmente pasó?

Tras meses de dudas PDI zanja el enigmático caso de Rojas Vade: ¿Qué fue lo que realmente pasó?
No alcanzó ni a instalarse: Renato Münster da un paso al costado como seremi por “motivos personales y urgentes”

No alcanzó ni a instalarse: Renato Münster da un paso al costado como seremi por “motivos personales y urgentes”