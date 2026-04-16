Será juzgado sin trabas: Cae estrategia de la defensa de estudiante que asesinó a inspectora en Calama

La estrategia de la defensa de Hernán Meneses, alumno de 18 años vinculado al ataque registrado en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama —caso que dejó como saldo la muerte de una inspectora y varias personas con lesiones— no prosperó tras la tajante decisión de la Corte de Apelaciones de Antofagasta.

Apelando a una eventual condición psiquiátrica, la defensa planteó la paralización del caso, aludiendo a que el imputado no habría tenido plena conciencia de sus acciones. En esa línea, según detalló Meganoticias, recordaron que la legislación contempla suspender un juicio cuando se acredita que una enfermedad mental pudo incidir en la comprensión del delito al momento de su ejecución.

El tribunal, no obstante, descartó acoger el amparo al estimar que esta herramienta está prevista para casos de privación de libertad indebida, condición que no se cumple en este escenario. A ello se suma que, según lo expuesto en la resolución, existen diversos antecedentes que vinculan al imputado con el delito investigado.

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De acuerdo con el fallo, recogido por el citado medio, se establece que "en consecuencia y como ya fuera anunciado, el control de legalidad de esta Corte consiste en verificar si la jueza recurrida aplicó el estándar normativo pertinente y si la conclusión negativa se apoya en razones objetivas y comprensibles, descartando arbitrariedad".

La investigación ya contaba con una medida cautelar vigente desde fines de marzo: el imputado, de 18 años, permanece en prisión preventiva por su presunta responsabilidad en la muerte de la inspectora María Victoria Reyes, además de los ataques que dejaron otras cuatro personas lesionadas en Calama.

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