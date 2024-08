Expareja de pololo de Karol Cariola reacciona a noticia de embarazo: "Cuando comenzó su relación..."

A través de X la expareja del diputado Tomás de Rementería (PS), María José Escobar se refirió a la noticia sobre el embarazo de la diputada Karol Cariola (PC). En concreto, la presidenta de la Cámara dio a conocer en Instagram junto a una foto de su ecografía que tenía tres meses de embarazado y que junto al parlamentario estaban "muy contentos y agradecidos de poder vivir juntos esta experiencia" escribió.

Cabe mencionar que através de redes, los usuario comenzaron a apuntar al parlamentario y revelaron que él ya era padre de familia. Así mismo, expusieron que su ex habría ubicado algunos palos en su contra a través de redes. "Hay mujeres, autoridades, derrochando sororidad, con niños en brazos mientras marchan, pero no son capaces de proteger a los hijos de sus parejas por la triangulación y el maltrato contra sus ex …El problema no es de ellas, es de los machitos que mienten y mienten" escribió Escobar el pasado 9 de marzo.

¿Qué dijo sobre el embarazo de Karol Cariola la ex de su pareja?

Ante estos rumores, de una mala relación entre el diputado de Rementería y su expareja, la mujer quiso salir a aclarar la situación. “Quiero agradecer las múltiples palabras de cariño que me han llegado, pero quiero aclarar que con @TDRementeria estamos separados hace 2 años. Cuando comenzó su relación con @KarolCariola me enteré, así como también de su embarazo” dijo en un principio Escobar.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Por otro lado detalló que “Tomás ha cumplido a cabalidad sus responsabilidades como padre, y Karol ha sido muy buena con mis hijos. Toda separación es dolorosa, sin embargo tenemos una relación cordial y de apoyo con Karol y con Tomás nos respetamos como padres y compañeros políticos” agregando que los casos de los que habla en sus antiguos post no tienen relación con el político.

“Quiero aclarar que yo soy abogada, principalmente en vulneración a mujeres y niños. Los casos expuestos son causas particulares que llevo. Además aclarar que el 2023 estuve muy enferma, lo que me causó una depresión. Sin perjuicio de eso, queda Cote para rato! Abracitos Miles” cerró en la red social.

Te puede interesar: JC Rodríguez se lanza con todo en contra de MEO por Karen Doggenweiler: "¡Hasta cuándo!"