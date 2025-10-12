¿Con Jara o Kast? Franco Parisi se muestra confiado frente a una eventual segunda vuelta

Faltando poco más de un mes para las elecciones presidenciales, los candidatos ya observan de cerca las principales encuestas y despliegan sus estrategias más contundentes para captar votos en las semanas finales de campaña.

Entre los candidatos a La Moneda, Franco Parisi, fundador del Partido de la Gente, se ha destacado por su ascenso en los sondeos y comienza a proyectar la posibilidad de avanzar a la segunda vuelta.

En ese contexto, el economista estuvo en entrevista con BioBío Chile, donde expuso su estrategia electoral, señalando que en Chile no existe un electorado amplio ligado a la extrema derecha. Por ello, su objetivo es captar la mayor parte de los votos de la oposición para asegurar un lugar en la segunda vuelta.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

“Yo creo que sería Jeannette Jara, es lo más probable. Creo que Chile se va a dar cuenta de que el país no es ni facho ni comunacho, pero si usted me pregunta cuál tiene más posibilidades de pasar a segunda vuelta, el comunacho”, explicó el abanderado. “Esa es la frase que nosotros estamos utilizando. Ahora, si nosotros no pasamos a segunda vuelta, creo que va a ser una muy mala noticia para Chile”, agregó.

Su proyección para segunda vuelta

Según el candidato del PDG, la postulante oficialista representa una opción sólida para avanzar a la segunda vuelta, consolidándose como el rostro más confiable de la izquierda. En contraste, los apoyos en la derecha están más dispersos, aunque José Antonio Kast mantiene el liderazgo en las encuestas.

Por otro lado, sobre la posibilidad de una segunda vuelta entre el líder del Partido Republicano y la representante del PC, Parisi fue consultado acerca de cuál sería su candidato preferido. “Me da exactamente lo mismo, pero yo creo que no hay tanto voto de ultraderecha en Chile para que ocurra lo que está señalando”, sentenció.

“Piense que son tres candidatos de ultraderecha, me refiero a (José Antonio) Kast, (Johannes) Kaiser y (Evelyn) Matthei. Ella ya es irrelevante porque ya está quinta”, planteó Franco Parisi, confiando en que el electorado moderado se inclinará por él.