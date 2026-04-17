“¿Y por qué no te quedai' calla'?”: Kramer la rompe con nueva imitación de Mara Sedini tras compleja semana

Esta semana la ministra vocera, Mara Sedini, fue objetivo de una serie de críticas tras protagonizar varios lapsus en interacciones recientes con la prensa a raíz de la contingencia política. Desde el lado del humor, sin embargo, el reconocido imitador Stefan Kramer no perdió la oportunidad de sacar una nueva parodia de uno de sus “personajes estrella” del último tiempo.

Cabe destacar que, desde la entrada del nuevo Gobierno, el Hombre de las mil caras ha personificado a varias figuras de la administración, incluyendo al ministro Jorge Quiroz y al propio presidente José Antonio Kast.

Sin embargo, la de Sedini se volvió una de sus imitaciones más aclamadas por sus seguidores. Recordemos que ya le había dedicado un video a la secretaría de Estado, el cual la rompió en redes sociales con más de 300.000 me gusta y casi 16.000 comentarios.

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Ácida imitación de Mara Sedini

Ahora, Kramer volvió con todo y una nueva parodia de la ministra vocera que publicó este jueves en su cuenta de Instagram. “Acá hay, hay… lo vamos a ir corrigiendo, lo vamos a ir viendo, pero también son temas todos a considerar”, afirma “Mara Sedini” en el registro.

“Me siento feliz, contenta. Pueden criticarme, pueden decirme todas las cosas que quieran decirme, pero no van a poder, no van a poder contra mí”, agrega después, en un tono completamente distinto.

Incluso, el imitador se dio el trabajo de recordar el pasado de la autoridad en el polémico programa Sin Filtros, donde protagonizó varias peleas y duros encontrones con panelistas de izquierda. “¿Y por qué no te quedai callada? ¿y quién chu... te crees?”, lanzó entre gritos. “Así me gusta estar a mí. Sin filtro, hueón. Qué chu... Estoy haciendo en la vocería, hueón. Esto es lo mío”, agregó el humorista.

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