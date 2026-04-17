Decisión de congelar el GAM enciende la polémica: Exigen retomar trabajos mientras el Gobierno se aferra al recorte de gastos

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Por: Catalina Martínez

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Un nuevo foco de tensión surgió entre el Gobierno y autoridades de la Región Metropolitana tras la detención de la segunda fase del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM). El gobernador Claudio Orrego criticó con dureza la medida y emplazó a revertirla, advirtiendo el riesgo de que la obra vuelva a quedar a medio camino.

De acuerdo con lo informado por ADN Radio, la autoridad apuntó contra el retraso del proyecto considerado clave para el desarrollo de Santiago: “La ciudad no solo se construye con infraestructura vial, también necesita espacios culturales”.

El anuncio supone un nuevo retroceso para la iniciativa, que acumulaba años sin avances y que recién este 2026 había logrado reactivarse tras pasar casi una década paralizado

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MOP responde 

En respuesta a los reparos del gobernador, el titular de Obras Públicas, Martín Arrau, intervino para aclarar la situación, exponiendo cómo ha participado su ministerio y en qué punto se encuentra actualmente la iniciativa. 

La Dirección de Arquitecturas del MOP ejecuta (no financia), como sucede en cientos de obras a lo largo de Chile. En este caso (GAM), Culturas es el mandante”, afirmó de entrada. 

Junto con ello, el titular de la cartera subrayó el aumento en el presupuesto de la obra, detallando que la propuesta inicial rondaba los $72 mil millones, pero que el proceso concluyó con una adjudicación por $114 mil millones en las semanas previas al cambio de gobierno.

Al final, insistió en que —a su juicio— “recibimos un déficit estructural histórico. Más que nunca, cada peso público (que viene del impuesto de todos los chilenos) requiere orden y justificación”. 

Cabe destacar que, según proyecciones citadas por Santiago Adicto, una eventual compensación al consorcio Moller DVC — que había quedado a cargo de retomar las obras en el GAM— por la decisión del Gobierno, rondaría los $4.000 millones. Dicha cifra podría volver a instalar la discusión sobre las consecuencias fiscales de resoluciones tomadas con proyectos en plena ejecución.  

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