De posibles imputados a víctimas: Liberan a familia tras dar muerte a asaltante en El Bosque

El avance de la investigación en el confuso caso ocurrido en El Bosque marcó un cambio en la situación de la familia involucrada: Tanto el padre como sus dos hijos fueron dejados en libertad, luego de verse implicados en la muerte de un sujeto que habría intentado asaltarlos.

En un comienzo, según detalló BiobioChile, la familia se mantuvo bajo custodia mientras se evaluaba su eventual responsabilidad penal. Con el avance de las pesquisas, sin embargo, la Fiscalía concluyó que no actuaron como agresores, sino que fueron quienes sufrieron el ataque.

Cabe recordar que durante la madrugada del viernes, en el sector de calle Sargento Aldea, se produjo el incidente que más tarde derivó en la investigación. Según lo indicado por vecinos, un hombre habría intentado robar el automóvil Peugeot perteneciente al jefe de hogar.

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La situación habría escalado rápidamente y, en medio del forcejeo, el padre junto a sus dos hijos se defendieron del individuo que habría intentado perpetrar el robo. Horas después, y a partir de la alerta entregada por auditores de El Trasnoche de La Radio, se confirmó que en el sitio se encontraba un hombre sin vida, identificado posteriormente como el presunto autor del intento de asalto.

Al arribar al lugar, funcionarios de Carabineros confirmaron el deceso del sujeto, un hombre de 27 años de nacionalidad chilena que, según los primeros antecedentes, mantenía registros policiales anteriores.

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