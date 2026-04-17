“Yo también celebré cuando se murió”: Así justificó hijastro de Jorge Ugalde inquietantes audios revelados

Tras una audiencia clave celebrada el recién pasado jueves, la justicia estimó mantener la prisión preventiva de Jorge Ugalde, único imputado en la causa por el Triple Homicidio de Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos. Ante eso, el hijo de Trinidad Cruz-Coke —hermana y tía de las víctimas y esposa del acusado—, Pedro Sepúlveda Cruz-Coke, lamentó la decisión y dejó un duro descargo respecto a los argumentos de la Fiscalía.

Según declaraciones recogidas por La Cuarta, Sepúlveda cuestionó de lleno la investigación del Ministerio Público contra su padrastro, afirmando que “ni siquiera revisaron las conversaciones de la última persona que tuvo contacto con mis sobrinos, con mis primos, ni siquiera revisaron esos chats borrados”.

“Creemos en la inocencia de Jorge, creemos que esta investigación se tiene que abrir”, planteó ante las cámaras. “No puede ser que una persona declare que tenía excelentes relaciones con alguien y uno lee los 12 mil páginas de chats y se encuentra con chats del horror”, añadió, apuntando a la exesposa del fotógrafo.

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¿Qué dijo de los audios?

Por otro lado, Pedro Sepúlveda se refirió a los inquietantes audios revelados por la Fiscalía, donde tanto Jorge Ugalde como Trinidad Cruz-Coke se expresaron sobre la muerte de su abuela.

En uno de los registros, se escucha a Trinidad decirle a una amiga a través de WhatsApp: “La verdad es que me siento bien identificada, porque cada vez que mi mamá cae en la clínica, pienso ‘señor, llévatela’, jajá”.

Mientras que en el otro, emitido por Ugalde, este se muestra mucho más seco respecto a la muerte de sus suegros: "Viejos cu... amargados. Eran unos depresivos de mierda. Estamos felices de que se haya muerto, de que se haya apagado esa vela, Trinidad lloró un poco y yo ‘ya,ya, ya’, y después yo me iba a la calle a saltar de felicidad”.

Al respecto, el hijastro del imputado dejó una particular justificación: “Celebramos la muerte de mi abuela en mi familia, se brindó con una botella de whisky. Mi abuela tenía demencia civil, estaba ciega, era oxígeno dependiente, estaba muy mal el último tiempo”.

“Yo también celebré cuando se murió su abuela y mi abuelo. Es normal celebrar y alegrarse cuando la gente se muere a los 92 años, después de largas enfermedades”, cerró.

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