“Yo también celebré cuando se murió”: Así justificó hijastro de Jorge Ugalde inquietantes audios revelados

“Yo también celebré cuando se murió”: Así justificó hijastro de Jorge Ugalde inquietantes audios revelados

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

¡IMPARABLE! Matías Soto supera un duro rival en Challenger 75 de Santa Cruz

¿Están matando el fútbol? FIFA confirma show de medio tiempo para la final del Mundial 2026
Nicolás Jarry no puede en el Australian Open.

¡No pudo ser! Malas noticias de Nicolás Jarry llegan desde Portugal

¡UNA ENORME ALEGRÍA! La Roja sub-17 logra clasificar al Mundial de la categoría
De posibles imputados a víctimas: Liberan a familia tras dar muerte a asaltante en El Bosque

De posibles imputados a víctimas: Liberan a familia tras dar muerte a asaltante en El Bosque
Decisión de congelar el GAM enciende la polémica: Exigen retomar trabajos mientras el Gobierno se aferra al recorte de gastos

Decisión de congelar el GAM enciende la polémica: Exigen retomar trabajos mientras el Gobierno se aferra al recorte de gastos
Postulan a Nicolás Córdova para seguir en La Roja.

¿Fue mérito suyo? Nicolás Córdova se sube al carro de la victoria tras clasificación de Chile Sub 17 al Mundial
“¿Y por qué no te quedai' calla'?”: Kramer la rompe con nueva imitación de Mara Sedini tras compleja semana

“¿Y por qué no te quedai' calla'?”: Kramer la rompe con nueva imitación de Mara Sedini tras compleja semana
Fallece excompañero de Arturo Vidal en la Juventus.

Tragedia mundial: fallece excompañero de Arturo Vidal en Juventus y conmociona a toda Europa
Familia de joven muerto en El Bosque rechaza versión de asalto y apunta a detenidos: “Están tratando de ocultar algo”

Familia de joven muerto en El Bosque rechaza versión de asalto y apunta a detenidos: “Están tratando de ocultar algo”

Tras una audiencia clave celebrada el recién pasado jueves, la justicia estimó mantener la prisión preventiva de Jorge Ugalde, único imputado en la causa por el Triple Homicidio de Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos. Ante eso, el hijo de Trinidad Cruz-Coke —hermana y tía de las víctimas y esposa del acusado—, Pedro Sepúlveda Cruz-Coke, lamentó la decisión y dejó un duro descargo respecto a los argumentos de la Fiscalía. 

Según declaraciones recogidas por La Cuarta, Sepúlveda cuestionó de lleno la investigación del Ministerio Público contra su padrastro, afirmando que “ni siquiera revisaron las conversaciones de la última persona que tuvo contacto con mis sobrinos, con mis primos, ni siquiera revisaron esos chats borrados”.

Creemos en la inocencia de Jorge, creemos que esta investigación se tiene que abrir”, planteó ante las cámaras. “No puede ser que una persona declare que tenía excelentes relaciones con alguien y uno lee los 12 mil páginas de chats y se encuentra con chats del horror”, añadió, apuntando a la exesposa del fotógrafo.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional  

¿Qué dijo de los audios? 

Por otro lado, Pedro Sepúlveda se refirió a los inquietantes audios revelados por la Fiscalía, donde tanto Jorge Ugalde como Trinidad Cruz-Coke se expresaron sobre la muerte de su abuela. 

En uno de los registros, se escucha a Trinidad decirle a una amiga a través de WhatsApp: “La verdad es que me siento bien identificada, porque cada vez que mi mamá cae en la clínica, pienso ‘señor, llévatela’, jajá”.

Mientras que en el otro, emitido por Ugalde, este se muestra mucho más seco respecto a la muerte de sus suegros: "Viejos cu... amargados. Eran unos depresivos de mierda. Estamos felices de que se haya muerto, de que se haya apagado esa vela, Trinidad lloró un poco y yo ‘ya,ya, ya’, y después yo me iba a la calle a saltar de felicidad”.

Al respecto, el hijastro del imputado dejó una particular justificación: “Celebramos la muerte de mi abuela en mi familia, se brindó con una botella de whisky. Mi abuela tenía demencia civil, estaba ciega, era oxígeno dependiente, estaba muy mal el último tiempo”.

Yo también celebré cuando se murió su abuela y mi abuelo. Es normal celebrar y alegrarse cuando la gente se muere a los 92 años, después de largas enfermedades”, cerró. 

Te puede interesar: El escalofriante audio de Jorge Ugalde que sacude caso de Triple Homicidio en La Reina: Fiscalía asegura que será clave

NOTAS DESTACADAS

¡IMPARABLE! Matías Soto supera un duro rival en Challenger 75 de Santa Cruz

¿Están matando el fútbol? FIFA confirma show de medio tiempo para la final del Mundial 2026
Nicolás Jarry no puede en el Australian Open.

¡No pudo ser! Malas noticias de Nicolás Jarry llegan desde Portugal

¡UNA ENORME ALEGRÍA! La Roja sub-17 logra clasificar al Mundial de la categoría
De posibles imputados a víctimas: Liberan a familia tras dar muerte a asaltante en El Bosque

De posibles imputados a víctimas: Liberan a familia tras dar muerte a asaltante en El Bosque
Decisión de congelar el GAM enciende la polémica: Exigen retomar trabajos mientras el Gobierno se aferra al recorte de gastos

Decisión de congelar el GAM enciende la polémica: Exigen retomar trabajos mientras el Gobierno se aferra al recorte de gastos
Postulan a Nicolás Córdova para seguir en La Roja.

¿Fue mérito suyo? Nicolás Córdova se sube al carro de la victoria tras clasificación de Chile Sub 17 al Mundial
“¿Y por qué no te quedai' calla'?”: Kramer la rompe con nueva imitación de Mara Sedini tras compleja semana

“¿Y por qué no te quedai' calla'?”: Kramer la rompe con nueva imitación de Mara Sedini tras compleja semana
Fallece excompañero de Arturo Vidal en la Juventus.

Tragedia mundial: fallece excompañero de Arturo Vidal en Juventus y conmociona a toda Europa
Familia de joven muerto en El Bosque rechaza versión de asalto y apunta a detenidos: “Están tratando de ocultar algo”

Familia de joven muerto en El Bosque rechaza versión de asalto y apunta a detenidos: “Están tratando de ocultar algo”
Colo Colo y su nueva alianza con Jetour.

¿Premio por la gran temporada? Esto cuestan los millonarios autos que recibieron los jugadores de Colo Colo
¿PDG apoyará el proyecto? La tajante reacción de Franco Parisi a Plan de Reconstrucción Nacional de Kast

¿PDG apoyará el proyecto? La tajante reacción de Franco Parisi a Plan de Reconstrucción Nacional de Kast
ANFP toma decisión para el Everton vs U de Chile.

¿Sirvieron los reclamos? ANFP toma importante decisión arbitral para el partido de Everton vs U de Chile
Manuel Pellegrini recibe críticas en España.

“De vuelta a Chile”: Manuel Pellegrini recibe ácidas críticas tras dolorosa eliminación de Betis en Europa League
Será juzgado sin trabas: Cae estrategia de la defensa de estudiante que asesinó a inspectora en Calama

Será juzgado sin trabas: Cae estrategia de la defensa de estudiante que asesinó a inspectora en Calama

¡No pudo seguir! Se termina la incursión de Nicolas Villalon en Santa Cruz
¿Y qué pasó con Jorge Ugalde? Así quedaron sus cautelares tras audiencia clave en caso de Triple Homicidio

¿Y qué pasó con Jorge Ugalde? Así quedaron sus cautelares tras audiencia clave en caso de Triple Homicidio

¡"Genera un ambiente de presión"! Everton cuestiona críticas y reuniones de la U con árbitros

Supera los 200 millones: Destapan millonario patrimonio de Mara Sedini
mujer detenida por bomba

Mujer quedó con arraigo nacional tras dar falso aviso de bomba en la región de Los Lagos