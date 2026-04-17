Tragedia mundial: fallece excompañero de Arturo Vidal en Juventus y conmociona a toda Europa

Fallece excompañero de Arturo Vidal en la Juventus.

Por: Fabián Marambio

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Arturo Vidal dejó un legado imborrable en el fútbol europeo y, principalmente, en la Juventus. El volante pasó con gloria por el gigante italiano y compartió con muchos jugadores destacados en ese periodo. En ese sentido, la tristeza se apoderó de la Vecchia Signora y de toda Europa después del fallecimiento de un futbolista que jugó con el "King".

Se trata de Alexander Menninger, exarquero austriaco que coincidió con Vidal entre 2011 y 2012, justamente el periodo en que el chileno daba sus primeros pasos. A sus 48 años, el exdeportista perdió la vida de manera instantánea tras un trágico accidente cerca de Salzburgo lo que tiene conmocionado a todos en el viejo continente.

Muerte de excompañero de Arturo Vidal conmociona a Europa

El trágico accidente ocurrió cerca de las 8:20 de la mañana en las afueras de la ciudad antes mencionada. Ahí, según detalló el sitio Mediotiempo, Manninger conducía su vehículo cuando fue "arrollado por un tren" en un paso a nivel. A pesar de que la Cruz Roja y Bomberos llegaron rápido al lugar, "los intentos de reanimación no tuvieron éxito", confirmándose su deceso.

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El mundo del fútbol se despide de Manninger

La Juventus no tardó en expresar sus condolencias y despedirse de quien defendió sus colores hace algún tiempo. "Nos deja no solo un gran deportista, sino también una persona de valores excepcionales: humildad, dedicación y una extraordinaria profesionalidad", escribió el conjunto de Turín.

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Desde donde también dejaron un mensaje fue en la Federación de Fútbol de Austria, donde escribieron que "La noticia de su muerte nos deja profundamente conmocionados. Con él, el fútbol pierde a una persona muy especial".

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