¿Fue mérito suyo? Nicolás Córdova se sube al carro de la victoria tras clasificación de Chile Sub 17 al Mundial

Postulan a Nicolás Córdova para seguir en La Roja.

Por: Fabián Marambio

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Chile Sub 17 venció a Bolivia en el repechaje para clasificar al Mundial Sub 17 y se aseguró su participación por segundo año consecutivo. Tras el logro, Nicolás Córdova salió al paso para referirse a la situación, escenario que llega en buen momento después de las fuertes críticas recibidas por su actuación en La Roja adulta.

“Estamos muy contentos por esta clasificación. Ha sido un torneo difícil, muy exigente, con un grupo muy parejo y creo que las cinco selecciones estaban en un nivel muy similar", dijo Córdova después de la clasificación de Chile Sub 17 al Mundial de la categoría.

En ese mismo sentido, el estratega también valoró el buen trabajo realizado al momento de armar la nómina. "Este proceso comenzó el año pasado con los microciclos regionales y de ahí salieron Joaquín Muñoz, Sebastián Melgarejo, Lucas López, entre otros. Es súper importante que se entienda que es un proceso largo", afirmó.

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En la línea anterior, el actual Jefe Técnico de las Selecciones Juveniles Masculinas también dijo que "esta Selección, antes de este Sudamericano, jugó 16 partidos internacionales, eso es algo que hay que destacar. Hay jugadores de Iquique, de Huachipato, de Curicó, de Universidad de Concepción, entre otros. Sabemos que talento hay en muchos lados y que hay que ir a buscarlo".

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Así las cosas, la Selección Sub 17 logró clasificar al Mundial nuevamente después de hacerlo también en 2025. Destacar que la FIFA cada vez facilita más la participación de países en la cita, aumentando hace dos años la cantidad de cupos de 28 a 48 países, todo esto con el objetivo de que los jóvenes sumen más experiencia y un rodaje especial que les ayude en su formación.

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