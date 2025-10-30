Retorno a casa: histórico jugador de Colo Colo vuelve para ser entrenador en el club

Colo Colo tiene DT para la proyección.

Por: Fabián Marambio

NOTAS DESTACADAS

Hermana de Krishna reveló estrategia de Guatón Beltrán

Hermana de Krishna reveló su estrategia ¿Cómo atraía el Guatón Beltrán a mujeres jóvenes?
HMN reveló detonante tras su pelea a combos con Antonio Neme

¡Con eso sí que no! Harold Mayne-Nicholls reveló el feo detonante tras su pelea a combos con Antonio Neme
Protestas marcaron el desalojo de toma en Placilla

¡120 familias abandonaron el terreno! Así fue el caótico desalojo de la toma Unión Sin Fronteras en Placilla
U de Chile Lanús.

Todo definido: la formación de U de Chile para jugar con Lanús en semis de Copa Sudamericana
Piero Maza recibe críticas en Argentina.

¿Lo sufrieron? En Argentina no quieren ver dirigir más a Piero Maza tras eliminación de Racing
cristóbal campos retorna al profesionalismo.

Ejemplo de superación: Cristóbal Campos vuelve al profesionalismo y tiene nuevo club
Damián Pizarro suma críticas en Francia.

No hay caso: DT de Damián Pizarro en Francia lo vuelve a hacer añicos y sin filtro
Estadio Monumental Colo Colo

Una buena noticia: Colo Colo avanza con el nuevo estadio y alegra a todos los hinchas
Habló papá de adolescente involucrada en crimen de Krishna Aguilera

“No la pudimos frenar”: Habló papá de adolescente detenida tras asesinato de Krishna Aguilera
Paulo Díaz podría volver al fútbol árabe.

¡Millones sobre la mesa! Paulo Díaz podría salir de River tras jugosa oferta

En Colo Colo este año 2025 ha sido de muchos cambios estructurales pensando en mejorar para el futuro. En ese sentido, los albos decidieron traer a un histórico jugador para que se convierta en entrenador de una importante categoría del club.

Se trata de Braulio Leal, canterano del club que se consagró campeón en la quiebra en aquella compleja temporada de 2002. Según informaron en Radio ADN, el exvolante fue el elegido para asumir en la serie de proyección de los albos después de terminar su paso por Magallanes.

Braulio Leal será el DT de la categoría proyección de Colo Colo

Después de defender la camiseta del club entre 2000 y 2006, el canterano de los albos volverá a Macul en modo entrenador. Su misión será darle las mejores herramientas a los jugadores de la última serie del Cacique que se preparan para el debut, conformada por jugadores de entre 18 y 20 años.

Quizás te pueda interesar: No hay caso: DT de Damián Pizarro en Francia lo vuelve a hacer añicos y sin filtro

Braulio Leal será el DT del Cacique proyección.

Los números de Braulio Leal como DT

Según cifras de Transfermarkt, durante su estadía en el primer equipo de Magallanes, Leal alcanzó a dirigir un total de 20 partidos. En ellos, registró siete victorias, seis empates y siete derrotas, cifras que intentará mejorar durante este paso por el Cacique juvenil.

Con este panorama, Leal reemplazará a Héctor Tapia en las labores de entrenador de la categoría Sub 20 del Cacique. Recordar que "Tito" estaba como interino y ahora podrá dedicarse 100% a sus funciones como jefe de las divisiones menores del club.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

NOTAS DESTACADAS

Hermana de Krishna reveló estrategia de Guatón Beltrán

Hermana de Krishna reveló su estrategia ¿Cómo atraía el Guatón Beltrán a mujeres jóvenes?
HMN reveló detonante tras su pelea a combos con Antonio Neme

¡Con eso sí que no! Harold Mayne-Nicholls reveló el feo detonante tras su pelea a combos con Antonio Neme
Protestas marcaron el desalojo de toma en Placilla

¡120 familias abandonaron el terreno! Así fue el caótico desalojo de la toma Unión Sin Fronteras en Placilla
U de Chile Lanús.

Todo definido: la formación de U de Chile para jugar con Lanús en semis de Copa Sudamericana
Piero Maza recibe críticas en Argentina.

¿Lo sufrieron? En Argentina no quieren ver dirigir más a Piero Maza tras eliminación de Racing
cristóbal campos retorna al profesionalismo.

Ejemplo de superación: Cristóbal Campos vuelve al profesionalismo y tiene nuevo club
Damián Pizarro suma críticas en Francia.

No hay caso: DT de Damián Pizarro en Francia lo vuelve a hacer añicos y sin filtro
Estadio Monumental Colo Colo

Una buena noticia: Colo Colo avanza con el nuevo estadio y alegra a todos los hinchas
Habló papá de adolescente involucrada en crimen de Krishna Aguilera

“No la pudimos frenar”: Habló papá de adolescente detenida tras asesinato de Krishna Aguilera
Paulo Díaz podría volver al fútbol árabe.

¡Millones sobre la mesa! Paulo Díaz podría salir de River tras jugosa oferta
Mujer inculpó a su amigo en Temuco

¡La amiga del año! Mujer inculpó a su amigo de abusarla sexualmente por insólita razón en Temuco
CHV inicia la transmisión de la Copa Mundial Sub-17 en Catar

Entérate de los detalles: Inicia este lunes la transmisión de la Copa Mundial Sub-17 en Catar
pollo

TENDENCIA | ¿Por qué en Chile somos buenos para comer pollo?

¿Es de oro? El increíble precio de entradas para palco en duelo de Huachipato ante la U
Gobierno se pronuncia frente a Rodadas del Terror

Rodadas del Terror: La costumbre extranjera que inquieta al Gobierno en Halloween
Humberto Suazo anuncia su retiro del fútbol profesional.

¡Seguirá en la Tierra! El nuevo desafío que afrontará Humberto Suazo en su carrera
Padre de Krishna Aguilera rompió el silencio

Reveló la última frase de su hija: Padre de Krishna Aguilera rompe el silencio tras asesinato de la joven

¡INSÓLITO! Error de la ANFP causa grandes problemas en el fútbol joven de Colo Colo
Camila Vallejo respondió a declaraciones de Diego Paulsen

¡Apuntó al bajo nivel del debate! Camila Vallejo respondió con todo a polémicos dichos contra el Gobierno
Gary Medel recibe sanción en la UC.

Le costó caro: Gary Medel ya conoce su fuerte sanción tras expulsión contra la U