Retorno a casa: histórico jugador de Colo Colo vuelve para ser entrenador en el club

En Colo Colo este año 2025 ha sido de muchos cambios estructurales pensando en mejorar para el futuro. En ese sentido, los albos decidieron traer a un histórico jugador para que se convierta en entrenador de una importante categoría del club.

Se trata de Braulio Leal, canterano del club que se consagró campeón en la quiebra en aquella compleja temporada de 2002. Según informaron en Radio ADN, el exvolante fue el elegido para asumir en la serie de proyección de los albos después de terminar su paso por Magallanes.

Braulio Leal será el DT de la categoría proyección de Colo Colo

Después de defender la camiseta del club entre 2000 y 2006, el canterano de los albos volverá a Macul en modo entrenador. Su misión será darle las mejores herramientas a los jugadores de la última serie del Cacique que se preparan para el debut, conformada por jugadores de entre 18 y 20 años.

Quizás te pueda interesar: No hay caso: DT de Damián Pizarro en Francia lo vuelve a hacer añicos y sin filtro

Braulio Leal será el DT del Cacique proyección.

Los números de Braulio Leal como DT

Según cifras de Transfermarkt, durante su estadía en el primer equipo de Magallanes, Leal alcanzó a dirigir un total de 20 partidos. En ellos, registró siete victorias, seis empates y siete derrotas, cifras que intentará mejorar durante este paso por el Cacique juvenil.

Con este panorama, Leal reemplazará a Héctor Tapia en las labores de entrenador de la categoría Sub 20 del Cacique. Recordar que "Tito" estaba como interino y ahora podrá dedicarse 100% a sus funciones como jefe de las divisiones menores del club.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.