Más chilenos: Juan Román Riquelme quiere reforzar Boca Juniors con esta figura de La Roja

Boca Juniors no lo ha pasado bien los últimos años y, por lo mismo, Juan Román Riquelme busca devolver al club donde se merece. Para lograrlo, el presidente quiere agrandar la legión chilena en el equipo y contratar a una de las figuras de La Roja.

Se trata de Felipe Loyola, figura de Independiente que está en la órbita de los xeneizes. Según informan en Argentina, el volante nacional es uno de los grandes objetivos de Riquelme e incluso están preparando una oferta para quedarse con sus servicios una vez finalizada la temporada.

Boca Juniors está tras los pasos de Felipe Loyola

En caso de concretar su arribo, el exjugador de Huachipato se convertiría en compañero de Carlos Palacios y Williams Alarcón, compatriotas que defienden la camiseta de Boca Juniors y que no lo están pasando bien en este 2025.

¿Cuánto vale Felipe Loyola?

El tema importante para Riquelme y compañía es que Loyola mantiene contrato vigente con Independiente hasta mediados de 2028, además de una cláusula de recisión de 15 millones de dólares. Esa es una suma relativamente accesible para Boca Juniors, pues el mercado pasado pagaron 10 millones de la misma divisa por Alan Velasco. Sin embargo, intentarán pagar mucho menos por el chileno.

Así las cosas, la legión chilena en La Bombonera podría incrementarse debido a que Felipe Loyola es el principal apuntado para reforzar el equipo. De todas formas, todo esto dependerá del dinero que estén dispuestos a pagar y de lo que exija la dirigencia de Independiente, donde tienen muy bien valorado al chileno.

